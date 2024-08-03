طرد «سلة» إسبانيا من «الأولمبياد»!

باريس (أ ف ب)



أنهت كندا منافسات المجموعة الأولى من كرة السلة للرجال في أولمبياد باريس 2024 بـ «العلامة الكاملة»، وذلك بفوزها على إسبانيا بطلة أوروبا 88-85 في ليل، ما سمح لأستراليا والبرازيل في حسم بطاقتيهما إلى ربع النهائي، الأولى ثانية المجموعة والأخيرة بين أفضل منتخبين في المركز الثالث.

وبعدما تغلبت على اليونان وأستراليا في الجولتين الأوليين، ما سمح لها بضمان تأهلها إلى ربع النهائي، حققت كندا التي تعج صفوفها بلاعبي الدوري الأميركي، انتصارها الثالث الذي جعل إسبانيا، الوصيفة الأولمبية ثلاث مرات، قابعة في ذيل المجموعة بعد تلقيها هزيمتها الثانية، وفشلت بالتالي في تجاوز دور المجموعات للمرة الأولى منذ 24 عاماً.

وبفوز اليونان على أستراليا 77-71، باتت الأخيرتان على المسافة ذاتها من إسبانيا ودخلت حسابات المواجهات المباشرة بين المنتخبات الثلاثة من أجل تحديد المراكز، وودعت بذلك بطلة أوروبا الألعاب من دور المجموعات، بعدما خسرت فعلياً مواجهتها مع كندا في الربع الثاني «19-30».

وكان شاي جيلجيوس-ألكسندر «20 نقطة»، وأندرو نيبهارد «18» أفضل لاعبي كندا، ودرايو بيرسويلا «17» أفضل لاعب في إسبانيا.

وفي المباراة الثانية في المجموعة، كادت اليونان تفرط بتقدمها على أستراليا بفارق 19 نقطة، لكنها صمدت وحققت فوزها الأول وجاء بفارق 6 نقاط 77-71 في ليل.

وبعدما خسرت مباراتيها الأوليين أمام كندا 79-86 وإسبانيا 77-84، كانت يونان يانيس أنتيتوكونمبو مطالبة بالفوز على أستراليا للتأهل أو الإبقاء على آمالها ببلوغ ربع النهائي.

وبدا يانيس ورفاقه في طريقهم لفوز كاسح، بعدما سيطروا على المباراة منذ صافرة البداية، حتى وصل الفارق في بداية الربع الثالث إلى 19 نقطة 55-36 بسلة من نيك كالاثيس.

لكن الأستراليين الذين نالوا برونزية النسخة الماضية، وأسقطوا إسبانيا افتتاحاً، قبل الخسارة أمام كندا، ما سمح للأخيرة بحسم تأهلها، لم يستسلموا وقلصوا الفارق في الربع الأخير حتى أربع نقاط 65-69 بثلاثية من باتي ميلز الذي جعل بلاده على بُعد نقطتين فقط 69-71 قبل 3.18 دقيقة على النهاية.

لكن ثلاثية من فاسيليس توليوبولوس، أحبطت عزيمة الأستراليين الذين ابتعدوا بفارق 7 نقاط 77-70 بثلاثية أخرى من توماس والكوب قبل دقيقة على النهاية، ما ضمن الفوز الأول ليانيس ورفاقه الذين رفعوا رصيدهم إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق المواجهة المباشرة خلف أستراليا التي ضمنت تأهلها.

وكان يانيس «20 نقطة مع 7 متابعات و6 تمريرات حاسمة» ووالكوب «18 نقطة» أفضل لاعبي اليونان، وجوك لاندايل «17 مع 8 متابعات» أفضل لاعبي أستراليا.

ويتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل منتخبين في المركز الثالث الذي تحتله البرازيل في المجموعة الثانية بفوزها على اليابان بفارق مريح 102-84 بفضل 33 نقطة من برونو كابوكلو الذي حقق أيضاً 17 متابعة، فيما أسهم فيتور بينيتي بـ19 نقطة.

وبعد الفوز الكندي على إسبانيا، حسمت البرازيل تأهلها بين أفضل منتخبين في المركز الثالث، على أن يحدد المتأهل الثاني السبت حين تلتقي صربيا مع جنوب السودان في المجموعة الثالثة التي تأهلت عنها الولايات المتحدة حاملة اللقب.

وفي مباراة الصراع على صدارة المجموع،ة بعدما ضمنا الفوز في الجولة الماضية، تغلبت ألمانيا بطلة العالم على فرنسا المضيفة وجمهورها الغفير 85-71، حاسمة الصدارة بفضل 26 نقطة لكل من دينيس شرودر وفرانز فاجنر، فيما كانت فيكتور ويمبانياما أفضل لاعبي فرنسا بـ14 نقطة مع 12 متابعة.