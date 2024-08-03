العرب.. «الرصيد مجمّد» في «أولمبياد باريس»

باريس (أ ف ب)



بات المنتخبان المغربي والمصري لكرة القدم قريبين من ميدالية غير مسبوقة للعرب في الألعاب الأولمبية، بتأهلهما إلى نصف النهائي، فيما بلغ فراعنة كرة اليد الدور ربع النهائي في ألعاب باريس.

وبقي رصيد العرب مجمّداً في الألعاب التي تستمر حتى 11 أغسطس، عند فضية مبارز الحسام التونسي فارس فرجاني وبرونزية مبارز السيف المصري محمد السيد.

حقق المغرب فوزاً كاسحاً على الولايات المتحدة 4-0، فيما عادت مصر من بعيد بفوز صعب على باراجواي بركلات الترجيح، وتأهلت للمرة الثالثة في تاريخها، بعدما أنهت نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

وكان العراق آخر منتخب عربي يبلغ نصف نهائي كرة القدم في نسخة أثينا 2004 عندما حلّ رابعاً.

واصل المنتخب المغربي، بطل أفريقيا تحت 23 عاماً، عروضه القوية وبلغ نصف نهائي كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عندما سحق نظيره الأميركي برباعية على ملعب بارك دي برانس في باريس أمام أكثر من 45 ألف متفرج.

وتناوب سفيان رحيمي (29 من ركلة جزاء) وإلياس أخوماش (63) وأشرف حكيمي (70) والبديل المهدي موهوب (90+1 من ركلة جزاء) على رباعية المغرب.

ويلتقي المغرب الذي يشارك في الأولمبياد للمرة الثامنة في تاريخه، إسبانيا الفائزة على اليابان 3-0 في ليون.

وأنقذ مهاجم بيراميدز إبراهيم عادل منتخب مصر مرّة أخرى عندما قاده الى دور الأربعة بتسجيله هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي وركلة الجزاء الترجيحية الخامسة.

وكانت باراجواي في طريقها الى الفوز بهدف قائدها دييجو جوميز (71)، لكن عادل أدرك التعادل في الدقيقة 88.

وفي كرة اليد، بلغ رجال مصر ربع النهائي بعد فوزهم على النرويج 26-25.

وتقدّم مصر مشواراً جميلاً في هذه النسخة، بعد فوزها على المجر 35-32، خسارتها بصعوبة أمام الدنمارك القوية 27-30 وإفلاتها الفوز أمام فرنسا (26-26)

في ألعاب القوى، حقق البحريني بيرهانو باليو أفضل رقم به هذا الموسم، لكنه حلّ في المركز السابع عشر في سباق 10 آلاف م.

وبلغ العداء المغربي أنس الساعي الدور نصف النهائي لسابق 1500 م، وحلّ الساعي رابعاً في السلسلة الأولى من الدور الأوّل بزمن 3:36.44 دقيقة، في السباق الذي يُعدّ وحجز النروجي جاكوب إنجيبريجستن حامل اللقب المرشّح الأقوى لنيله إلى جانب البريطاني جوش كير.

ويعتبر الساعي هو العربي الوحيد المشارك في منافسات سباق 1500 م الذي يحمل رقمه القياسي مواطنه هشام الكروج بزمن 3:26.00 دقائق منذ 14 يوليو 1998.

وخرج المصري مصطفى الجمل من الدور الأوّل لمنافسات رمي المطرقة، بحلوله في المركز الرابع عشر قبل الأخير «70.09 م».

وفي المبارزة، خرجت مصر من ربع نهائي مسابقة السيف للفرق أمام فرنسا 39-45، وفي مواجهات تحديد المراكز، خسرت ضد كازاخستان 21-36 ثم فنزويلا 35-41.