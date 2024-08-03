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الرياضة

ميسي.. «ممنوع اللعب»!

ميسي.. «ممنوع اللعب»!
3 أغسطس 2024 08:51

ميامي (أ ف ب) 

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لن يلعب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مباراة حامل اللقب إنتر ميامي الأميركي على أرضه أمام تيجريس المكسيكي السبت، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم، على الرغم من تحسّن إصابته، وفقاً لما قاله مواطنه المدرب خيراردو مارتينو.
وتعرّض ميسي «37 عاماً» إلى إصابة في كاحله الأيمن في المباراة التي فاز بها منتخب بلاده أمام كولومبيا ضمن نهائي كوبا أميركا التي فاز بلقبها.
وقال مارتينو إن ميسي لم يعد يرتدي حذاء المشي الطبي، لكنّه لم ينضم إلى زملائه بعد في التدريب، بل يعمل مع المدربين على علاج الإصابة.
فاز إنتر ميامي بسبع من ثماني مباريات من دون ميسي في الشهرين الماضيين.
ووصل الأرجنتيني العام الماضي إلى الفريق الأميركي، وقاده إلى التتويج بالنسخة الافتتاحية من كأس الرابطتين التي تضمّ أندية الدوريين الأميركي والمكسيكي في بطولة نظامها مثل كأس العالم.
يتألف الدور الأول من البطولة من 15 مجموعة من ثلاثة فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى مرحلة خروج المغلوب للانضمام إلى بطلي الدوري الأميركي والمكسيكي كولومبوس كرو وكلوب أميركا.
وتأهل إنتر ميامي وتيجريس إلى مرحلة خروج المغلوب التي تضمّ 32 فريقاً، لذا فإن المباراة بينهما ستكون لتحديد المراكز فقط.

الدوري الأميركي
ليونيل ميسي
إنتر ميامي
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