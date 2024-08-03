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الرياضة

علي زين: أتمناها «فرحة مزدوجة» في «الأولمبياد»

علي زين: أتمناها «فرحة مزدوجة» في «الأولمبياد»
3 أغسطس 2024 09:03

باريس (د ب أ)

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أعرب علي زين نجم منتخب مصر لكرة اليد، عن أمله في أن تحقق بلاده نجاحاً مزدوجاً في أولمبياد باريس 2024 عبر منافسات كرة اليد وكرة القدم. 
وضمن منتخب مصر لكرة اليد للرجال التأهل إلى دور الثمانية بعد فوزه المثير على نظيره النرويجي 26- 25، في الوقت الذي تأهل فيه منتخب كرة القدم للمربع الذهبي الأولمبي للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بعد فوزه على باراجواي 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية. 
وقال زين «كنا نسأل باستمرار خلال المباراة أمام النرويج عن نتيجة منتخب كرة القدم».
وأضاف «عرفنا خلال المواجهة أمام النرويج أن منتخب الفراعنة تأهل إلى المربع الذهبي، وهو إنجاز تاريخي، لذا كانت الفرحة مزدوجة عقب فوزنا نحن أيضاً، وضمان الصعود إلى دور الثمانية لمنافسات كرة اليد، ونتمناها فرحة مزدوجة في نهاية المطاف».
 وأوضح «قطعنا خطوة كبيرة بتأهلنا لدور الثمانية، لكن لا نريد أن نتمادى في الفرحة، لأننا لم نحقق بعد ما نصبو إليه، وإن شاء الله سيأتي وقت الفرحة الحقيقية».
وأشار «كانت مباراة صعبة وقوية لكن خبرات لاعبينا حسمت الفوز والتأهل، والآن سنحاول تجاوز عقبة الأرجنتين، أملاً في الظفر بالمركز الثاني في مجموعتنا».
وختم حديثه بالقول «أعد الجماهير بأن نبذل قصارى جهدنا، وأن نصعد إلى المربع الذهبي». 

مصر
النرويج
باراجواي
باريس
أولمبياد باريس 2024
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