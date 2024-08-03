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الرياضة

لاعبة الصين تغادر باريس بـ «ذهبية» و«خاتم زواج»!

لاعبة الصين تغادر باريس بـ «ذهبية» و«خاتم زواج»!
3 أغسطس 2024 09:16

باريس (رويترز)

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كانت الصينية هونج يا تشونج الفائزة بالميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة قد نزلت للتو من على منصة التتويج، عندما انحنى ليو يوتشين زميلها في الفريق، والفائز بالميدالية الفضية في منافسات الزوجي للرجال في أولمبياد طوكيو، على ركبة واحدة، وطلب الزواج منها على هامش منافسات أولمبياد باريس.
وتغلبت هونج وزميلها في الزوجي المختلط تشينج سيوي على الثنائي الكوري الجنوبي المؤلف من كيم وون-هو وجيونج نا إيون بنتيجة 21-8 و21-11، ليفوزا بالمباراة النهائية لمنافسات الزوجي المختلط في كرة الريشة في ملعب بورت دو لا شابيل.
وبدت هونج، التي فازت أيضاً بالميدالية الفضية في الزوجي المختلط مع تشينج في طوكيو، في حالة من الصدمة، عندما هتف المتفرجون بقوة، قبل أن تبتسم بخجل وتقبل خاتم ليو، الذي يحتوي على ماسة كبيرة الحجم لمعت عن قرب في وقت لاحق خلال مؤتمر صحفي.
وقالت هونج وهي تبتسم «كان العرض مفاجئاً للغاية، لأنني كنت أستعد للمباراة».
وأضافت ضاحكة «الخاتم يناسب إصبعي بشكل جيد للغاية».
وتوجه المشجعون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن إعجابهم بهذا العرض، حيث كتب أحدهم على موقع ويبو «يمكن الآن أن يتضمن حصر الميداليات هذا العام خاتماً من الألماس».
وكتب آخر «لم يفز ليو يوتشين بالميدالية الذهبية الأولمبية، لكنه تغلب على إحدى الفائزات بالميدالية الذهبية الأولمبية».
ولا تعد خطوبة ليو وهونج هي المرة الأولى التي يتم فيها عرض الزواج على لاعبة أولمبية صينية، بعد انتهاء مشاركتها في مباراة.
في ريو، كانت متسابقة الغطس هي زي قد حصلت للتو على الميدالية الفضية في مسابقة القفز من المنصة المتحركة من ارتفاع ثلاثة أمتار للسيدات، عندما طلب منها تشين كاي زميلها الحائز على ميدالية في الغطس الزواج.
في منافسات الشراع الأولمبية التي جرت في مرسيليا، عادت الفرنسيتان سارة ستيارات وشارلين بيكون إلى الشاطئ بعد فوزهما بالميدالية البرونزية، لتجدا شريكيهما في انتظارهما يطلبا منهما الزواج.

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