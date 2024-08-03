الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دي خيا.. «الطلب مستحيل»!

دي خيا.. «الطلب مستحيل»!
3 أغسطس 2024 10:00

أنور إبراهيم (القاهرة)
منذ أن غادر حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا «33 عاماً» ناديه مانشستر يونايتد قبل 12 شهراً، لم ينجح حتى الآن في التعاقد مع أي نادٍ، ويأمل في إمكانية تحقيق ذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025، وإن كانت فرص تحقيق ذلك ضيئلة.
وتردد اسم دي خيا كثيراً في إيطاليا مؤخراً، خاصة في جنوى، الذي انتهى به الأمر إلى رفض التعاقد معه، بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق براتبه، إذ أن الحارس الإسباني يغالي في طلباته المادية التي لا تتناسب مع كبر سنه، واعترف الإيطاليون بأن طلباته مستحيلة.
ويدرس فيورنتينا حالياً إمكانية التعاقد مع دي خيا، وإن كانت احتمالات التوصل إلى اتفاق معه تبدو ضعيفة أيضاً لنفس السبب.
وذكرت مصادر صحفية إيطالية إن طلبات دي خيا المادية لا يمكن أن يقبلها أي نادٍ في أوروبا، إذ أنه يريد راتباً سنوياً 5 ملايين جنيه إسترليني، مع التسليم بأن ما يطلبه أقل كثيراً من الراتب، الذي كان يحصل عليه كل عام في «أولد ترافورد»، حيث كان يحصل على 19.5 مليون جنيه إسترليني.
وقالت المصادر نفسها إنه لا جنوى ولا فيورنتينا يمكنهما دفع الراتب، الذي يطلبه دي خيا، وإنه يتعين عليه أن يعيد النظر فيما يطلبه، إذ كان يريد الحصول على فرصة جديدة في أوروبا، وإلا عليه أن يتجه إلى السوق السعودية، حيث تكون فرصته أكبر في الحصول على راتب كبير من أحد أندية الدوري هناك.
بدأ ديفيد دي خيا، المولود في 7 نوفمبر 1990، مسيرته الكروية في سن 13، مع أتلتيكو مدريد ولعب للفريق «ب»، ثم تم تصعيده للفريق الأول في 2009، وأصبح الحارس الأساسي للأتليتي، وجذب اهتمام مانشستر يونايتد، الذي سارع بضمه في صيف 2011 مقابل 18.9 مليون جنيه إسترليني. ولعب دي خيا لمنتخبات الشباب تحت 15 و17 و18 و19 و21 و23، وانضم إلى منتخب «لاروخا» في 2009، حيث لعب 45 مباراة دولية.

أخبار ذات صلة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
تين هاج يرفض «المجازفة» براشفورد أمام ليفربول
ديفيد دي خيا
مانشستر يونايتد
جنوى
فيورنتينا
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©