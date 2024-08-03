دي خيا.. «الطلب مستحيل»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ أن غادر حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا «33 عاماً» ناديه مانشستر يونايتد قبل 12 شهراً، لم ينجح حتى الآن في التعاقد مع أي نادٍ، ويأمل في إمكانية تحقيق ذلك قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025، وإن كانت فرص تحقيق ذلك ضيئلة.

وتردد اسم دي خيا كثيراً في إيطاليا مؤخراً، خاصة في جنوى، الذي انتهى به الأمر إلى رفض التعاقد معه، بعد أن فشل في التوصل إلى اتفاق فيما يتعلق براتبه، إذ أن الحارس الإسباني يغالي في طلباته المادية التي لا تتناسب مع كبر سنه، واعترف الإيطاليون بأن طلباته مستحيلة.

ويدرس فيورنتينا حالياً إمكانية التعاقد مع دي خيا، وإن كانت احتمالات التوصل إلى اتفاق معه تبدو ضعيفة أيضاً لنفس السبب.

وذكرت مصادر صحفية إيطالية إن طلبات دي خيا المادية لا يمكن أن يقبلها أي نادٍ في أوروبا، إذ أنه يريد راتباً سنوياً 5 ملايين جنيه إسترليني، مع التسليم بأن ما يطلبه أقل كثيراً من الراتب، الذي كان يحصل عليه كل عام في «أولد ترافورد»، حيث كان يحصل على 19.5 مليون جنيه إسترليني.

وقالت المصادر نفسها إنه لا جنوى ولا فيورنتينا يمكنهما دفع الراتب، الذي يطلبه دي خيا، وإنه يتعين عليه أن يعيد النظر فيما يطلبه، إذ كان يريد الحصول على فرصة جديدة في أوروبا، وإلا عليه أن يتجه إلى السوق السعودية، حيث تكون فرصته أكبر في الحصول على راتب كبير من أحد أندية الدوري هناك.

بدأ ديفيد دي خيا، المولود في 7 نوفمبر 1990، مسيرته الكروية في سن 13، مع أتلتيكو مدريد ولعب للفريق «ب»، ثم تم تصعيده للفريق الأول في 2009، وأصبح الحارس الأساسي للأتليتي، وجذب اهتمام مانشستر يونايتد، الذي سارع بضمه في صيف 2011 مقابل 18.9 مليون جنيه إسترليني. ولعب دي خيا لمنتخبات الشباب تحت 15 و17 و18 و19 و21 و23، وانضم إلى منتخب «لاروخا» في 2009، حيث لعب 45 مباراة دولية.