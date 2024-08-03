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الرياضة

تجريد بطل كأس السعودية من اللقب بعد 4 سنوات!

تجريد بطل كأس السعودية من اللقب بعد 4 سنوات!
3 أغسطس 2024 10:24

دبي (الاتحاد)

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أعلنت لجنة التحكيم المستقلة، المكلفة من نادي سباقات الخيل في السعودية، بالنظر في وقائع النسخة الأولى من كأس السعودية 2020، بُطلان نتيجة الجواد «ماكسيموم سيكوريتي» الذي حل أولاً في السباق، والإعلان عن فوز الفرس «ميدنايت بيسو» بالكأس.
وأقيمت النسخة الأولى من كأس السعودية 29 فبراير 2020، على ميدان الملك عبد العزيز بالجنادرية، إلا أن إدارة نادي سباقات الخيل أعلنت حجب النتيجة، لحين البت في القضايا التي كانت تلاحق الجواد في أميركا، قبل قدومه إلى السعودية ومشاركته في السباق.
وقررت لجنة التحكيم التي عقدت جلساتها في الرياض 22 و23 مايو 2024، ثبوت الاتهامات الموجهة إلى جيسون سيرفيس، مدرب الجواد «ماكسيموم سيكيورتي»، ووقوعه تحت طائلة العقوبات.
وذكرت اللجنة أنه تم إخطار المدرب سيرفيس للحضور شخصياً، أو عن بُعد، أو من خلال ممثله القانوني، ولكنه اختار ألا يفعل، حيث تقرر حظره من المشاركة في سباقات الخيل بالسعودية، مدى الحياة.
وفيما يتعلق بالجواد «ماكسيموم سيكوريتي» والشوط، قررت اللجنة تعديل المراكز في النتيجة بما يُظهر بُطلان نتيجة الجواد «ماكسيموم سيكوريتي»، وإعادة توزيع الجوائز المالية للشوط وفقاً لذلك، حيث أصبح المركز الأول لـ «ميدنايت بيسو»، والمركز الثاني لـ «بن بطل»، والمركز الثالث ذهب إلى «موتشو جستو».
وحلّت الجياد «تاسيتوس» و«قولد دريم»، و«كريسوبيريل»، و«إم جيه جاك»، و«ماجيك وند»، و«قرونكوسكي»، و«مكينزي»، و«قريت سكوت»، و«نورث أميركا»، و«كابيزانو»، في المراكز من الرابع إلى الثالث عشر على الترتيب.
وأكد نادي سباقات الخيل، التزامه بقرار لجنة التحكيم، حيث إن الاتهامات المؤثِّرة على نتيجة شوط كأس السعودية 2020، حُسمت الآن بموجب تحقيق مكتمل الأركان، وعقب اكتمال الإجراءات الانضباطية الشاملة.
وتوجهت إدارة نادي بالتهنئة إلى ملاك الفرس «ميدنايت بيسو»، والتي أصبحت الفرس الوحيدة الفائزة بكأس السعودية حتى الآن.
 

السعودية
الخيول
سباقات الخيول
كأس السعودية للخيول
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