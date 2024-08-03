30 ناشئاً يقضون «معايشة ناجحة» في مدريد

أبوظبي (الاتحاد)



أنهى 30 لاعباً من الناشئين ينتمون إلى عدد من الأندية المحلية والخليجية، فترة معايشة في إسبانيا استمرت 20 يوماً، نظمتها شركة نجوم النخبة الرياضية الإماراتية، بالتعاون مع أكاديمية إف إس إف الإسبانية، من 10 إلى 30 يوليو الماضي، وتخللته بطولة ودية، حملت اسم كأس أبوظبي لنجوم النخبة، برعاية «سبورتكس للرياضة»، وشارك فيها 120 من اللاعبين الذين ينتمون لأندية إسبانية من بينهم 30 لاعباً المنضمين إلى فترة المعايشة.

وسبق البطولة تدريبات مشتركة، وبرامج تنمي القدرات الاحترافية، عند اللاعبين الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و15 عاماً، وينتمون إلى عدد من الأندية، من بينها الوحدة والجزيرة والنصر وكاظمة الكويتي، غير أن انضمامهم للبعثة التي غادرت إلى إسبانيا جاء بمبادرة من أولياء أمورهم الذين رغبوا في الاستثمار في أبنائهم، وتطويرهم إلى الأفضل، خلال فترة الصيف الحالية التي تتوقف خلالها التدريبات بالأندية.

وأكد إبراهيم الحمادي المؤسس لـ «نجوم النخبة الرياضية» مع المدرب محمد علي عمر، وكلاهما من لاعبي الوحدة السابقين، أن فترة المعايشة مثمرة، وحققت الأهداف المرجوة منها، حيث كان التركيز على برنامج محدد يراعي عدداً من المعايير، أهمها الالتزام والانضباط، وتطوير شخصية الناشئ في الجوانب النفسية والاجتماعية والترفيهية، ومن بينها زيارة متحف الأساطير بملعب «سانتياجو برنابيو» بنادي ريال مدريد، فضلاً عن الجانب الرياضي المتعلق بالتدريبات الرياضية المشتركة، وكل ذلك يهدف إلى تكوين ناشئين ذو عقلية احترافية.

وأضاف: مشروع «نجوم النخبة الرياضية» انطلق من 4 سنوات، وللعام الثاني على التوالي، ننظم برامج معايشة للاعبي الأندية الناشئين، حيث شارك في العام الماضي 20 لاعباً، وزاد العدد 10 لاعبين هذا العام، بعد التجربة الناجحة في المرة الأولى، وسعداء بهذا العمل الذي يُؤسس قاعدة من اللاعبين تتميز بالأفق الواسع والخبرات الجيدة، من خلال هذه المعايشة مع نظرائهم في الأندية الإسبانية، وفخورون بأن نقدم إضافة لكرة القدم الإماراتية، والمساهمة في تكوين جيل جديد من اللاعبين المحترفين على ذات النمط الأوروبي الذي قطع أشواطاً بعيدة في هذا الجانب، ويمثل النموذج عالمياً.

وثمن الحمادي التعاون الكبير من أولياء أمور اللاعبين، وقال: «نشكر أولياء الأمور على تعاونهم الكبير، ورغبتهم الصادقة في الاستثمار في أبنائهم، فقد كانوا عوناً لنا في نجاح هذه التجربة التي تثمل نموذجاً جيداً، ونواصل في هذه البرامج سنوياً، خاصة بعد النجاح الذي تحقق واكتساب سمعة جيدة في توفير بيئة متميزة للناشئين في فترة المعايشة، قادت إلى الاستفادة القصوى، وبكل تأكيد أن أي لاعب ستكون حياته الرياضة أفضل عن السابق، بعدما اطلع وتابع وعايش الأسس السليمة التي يجب أن يكون عليها لاعب كرة القدم المحترف منذ الصغر، ونأمل لكل المشاركين التوفيق، وأن يكونوا نجوماً لامعين وأصحاب أدوار مقدرة في تحقيق نجاحات لكرة القدم الإماراتية عبر أنديتهم والمنتخبات الوطنية.