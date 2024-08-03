القمزي بطل سباق «ماتش ريس» بمونديال «الفورمولا- 2»

تونسبيرج (الاتحاد)

حقق راشد القمزي نجم فريق أبوظبي، لقب سباق «ماتش ريس»، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، والتي تقام في مدينة تونسبيرج في النرويج، وذلك بمشاركة 18 زورقاً، نافست على اللقب طيلة التصفيات المختلفة.

وتمكن راشد القمزي من التأهل عبر جميع التصفيات حتى التصفية الأخيرة ومواجهة النهائي، والتي تفوق من خلالها على المتسابقة السويدية ماتيلدا ويتبيرج، ليفوز بلقب «ماتش ريس» أحد ألقاب الجولة.

وتستضيف تونسبيرج السباقات، بعد غياب استمر خمس سنوات عن الاستضافة لهذه المنافسة، وينطلق غداً الأحد السباق الختامي والرئيس للجولة في تمام الساعة الثالثة مساء بتوقيت النرويج، «الخامسة مساء بتوقيت الإمارات».

ويسعى فريق أبوظبي عن طريق نجمه راشد القمزي إلى الدفاع عن لقب البطولة، والذي حققه الموسم الماضي، وبدأ زورق «أبوظبي 1» في الجولة الماضية الافتتاحية في إيطاليا بشكل غير جيد، محققاً المركز السادس برصيد 5 نقاط، وينظر إلى جولة النرويج لأن تكون جولة التعويض، والعودة القوية مجدداً لصدارة البطولة، في حين يشارك زورق «أبوظبي 36» بقيادة منصور المنصوري بهدف المنافسة، والمشاركة في الدفاع عن الصدارة إلى جانب القمزي.