«أدنوك للمحترفين» والزمالك في واجهة «صراع الميداليات» بالأولمبياد!

عمرو عبيد (القاهرة)

بقوائم تضم 80 لاعباً، تخوض منتخبات «المربع الذهبي» الصراع الحاسم من أجل اقتناص 3 ميداليات في أولمبياد «باريس 2024»، وتبرز أسماء الأندية وبطولات الدوري التي يمثلها هؤلاء النجوم في تلك «المعركة الإقصائية»، ويأتي على رأسها دوري أدنوك للمحترفين، رغم ظهوره في قائمة «الـ4 الكبار» بمقعد واحد فقط، يمثله المغربي سفيان رحيمي، نجم العين الإماراتي، لأن رحيمي يملك وحده صدارة قائمة الهدافين، برصيد 5 أهداف، ويبدو قريباً جداً من نيل هذا اللقب، مما يضعه مع «دورينا» في قائمة «الأبرز حضوراً» قبل خطوتين من نهاية منافسات كرة القدم الأولمبية.

وفي ظهور «نادر» أيضاً، يملك الدوري السعودي مقعداً هو الآخر في قوائم أطراف «مربع الذهب»، يعود إلى حارس منتخب المغرب، منير المحمدي، الذي دخل القائمة الأولمبية ممثلاً لنادي الوحدة السعودي، قبل إعلان انتقاله إلى صفوف نهضة بركان المغربي مطلع يوليو السابق، وهو أحد «الثلاثي» المنضم للمنتخب الأولمبي المغربي «فوق السن».

على جانب آخر، تتصدر أندية الدوري الفرنسي المشهد حالياً في ختام منافسات كرة القدم بالأولمبياد، حيث يوجد 21 لاعباً يمثلون الأندية الفرنسية في صفوف المنتخبات الـ4، بينهم 20 لاعباً في الدرجة الأولى «ليج ون»، وبالطبع يظهر أغلبهم في قائمة «الديوك الصغيرة» بـ14 لاعباً، مقابل 6 في صفوف منتخب المغرب، أبرزهم نجم باريس سان جيرمان الكبير، أشرف حكيمي، أحد اللاعبين «فوق السن» أيضاً، ويلعب الحارس الفرنسي البديل عبيد نكامباديو في فريق باريس بدوري الدرجة الثانية.

كما تظهر الأندية الإسبانية بغزارة مماثلة هي الأخرى، بإجمالي 21 لاعباً، بينهم 20 في «الليجا»، وينشط 18 لاعباً منهم في صفوف شباب «لاروخا» بالطبع، مقابل لاعبين مغربيين هما «الثنائي» عبد الصمد الزلزولي وإلياس أخوماش، ولاعب واحد في منتخب فرنسا، وبـ16 لاعباً يظهرون كلهم مع المنتخب المصري، يأتي الدوري المحلي في مصر بالمرتبة الثالثة ضمن قائمة الأكثر تمثيلاً في تلك المرحلة من البطولة، ويتساوى الدوري الإنجليزي مع نظيريه الألماني والمغربي في تقديم 4 لاعبين من كل دوري إلى تلك المنتخبات، مقابل 3 من الأندية البلجيكية و2 من الإيطالية.

أخيراً، يملك نادي الزمالك المصري 4 لاعبين في صفوف «صغار الفراعنة»، وهو العدد الأكبر من لاعبي أحد الأندية الموجودين في صفوف الـ4 منتخبات، بينهم أحمد سيد «زيزو»، أحد اللاعبين «فوق السن» مع المنتخب المصري، كما يأتي بعده مواطنه، الأهلي، الذي قدم 3 لاعبين، متساوياً مع أندية فرنسا، ليون وستاد رين وموناكو، والأخير يملك لاعبين مع منتخب فرنسا ولاعب واحد في صفوف المغرب، كما تساوى 15 نادياً آخر في إمداد المنتخبات بلاعبين اثنين من كل نادٍ، أبرزهم باريس سان جيرمان وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، بجانب بيراميدز المصري، الذي يملك اللاعب إبراهيم عادل، «منقذ الفراعنة»، وثاني هدافي البطولة برصيد 3 أهداف متساوياً مع فيرمين لوبيز نجم «البارسا».