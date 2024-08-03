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الرياضة

لانجيراك يعود إلى ملبورن

لانجيراك يعود إلى ملبورن
3 أغسطس 2024 11:57

 
ملبورن (رويترز)

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قال نادي ملبورن فيكتوري المنافس في دوري الدرجة الأولى الأسترالي لكرة القدم، إن الحارس الأسترالي المخضرم ميتش لانجيراك سيعود إلى صفوفه في يناير المقبل، بناءً على عقد لمدة 18 شهراً.
ويلعب لانجيراك «35 عاماً» حالياً لفريق ناجويا جرامبوس الياباني، وسيعود للنادي الذي بدأ فيه مسيرته الاحترافية، قبل الانضمام إلى بروسيا دورتموند الألماني في 2010.
وقال باتريك كينسبورو مدرب فيكتوري «نوعية ميتش تتحدث عن نفسها، لعب على أعلى مستوى في أوروبا، وحافظ على استقرار مستوى أدائه بصورة نادرة في اليابان، من خلال شخصيته ومهنيته وأسلوب تعامله مع كرة القدم يعتبر مثلاً أعلى لجميع لاعبي كرة القدم، ونحن نتطلع لانضمامه إلينا في يناير».
وكان لانجيراك ضمن تشكيلة منتخب أستراليا في كأس العالم 2914 في البرازيل.
وينتقل لانجيراك إلى النادي الأسترالي في نهاية الموسم الكروي في اليابان.

أستراليا
ملبورن
ناجويا
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