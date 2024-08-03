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الرياضة

متطوعو الأولمبياد يبيعون ملابسهم!

متطوعو الأولمبياد يبيعون ملابسهم!
3 أغسطس 2024 11:59

باريس (د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية، أن أوائل المتطوعين بأولمبياد باريس 2024، بدأوا بالفعل في بيع زيهم الرسمي عبر المنصات الإلكترونية، رغم أن البطولة وصلت لمنتصفها فقط.
وذكرت شبكة «بي.إف.إم.تي.في»، أن أحد الأسعار المطلوبة للقبعة المشهورة للمتطوعين، وصلت إلى 210 يورو «228 دولار» و147 يورو للسروال، و84 يورو للشال.
وذكر التقرير أن أحد المتطوعين في منافسات الرجبي، التي انتهت، عرض حقيبة مقابل 105 يورو، قائلاً إنه لا يحب لونها. ويتميز المتطوعون البالغ عددهم 45 ألفاً بزيهم الأزرق الفيروزي المتميز الذي أنتجته شركة ديكاثلون للسلع الرياضية. يذكر أن أطقم الملابس ليس للبيع العام، ولا يسمح للمتطوعين بارتداء الملابس خارج نطاق عملهم، إلا بعد مرور شهر من نهاية الأولمبياد والبارالمبياد.
وذكرت شبكة «بي.إف.إم.تي.في»، أن شركة ديكاثلون تدرس تصميم مجموعة من الملابس مستوحاة من ملابس المتطوعين وبيعها عقب نهاية الأولمبياد.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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