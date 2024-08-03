شفيونتيك تنضم إلى «نادي المنسحبات»



تورونتو (أ ف ب)



أعلنت البولندية إيجا شفيونتيك المصنّفة أولى عالمياً، وحاملة البرونزية في أولمبياد باريس 2024، انسحابها من دورة تورونتو الكندية لماسترز الألف نقطة المقررة الثلاثاء المقبل، بسبب الإرهاق.

وتُعتبر شفيونتيك «23 عاماً» حاملة لقب بطولة رولان جاروس الفرنسية ثلاث مرات، شبه لا تقهر على الملاعب الترابية، لكن مشوارها في الأولمبياد توقّف في مواجهة تشينوين جينج التي فجّرت مفاجأة من العيار الثقيل في نصف النهائي، وباتت أول صينية تبلغ مباراة الميدالية الذهبية في الفردي في فئتي الرجال والسيدات.

واكتفت البولندية بالبرونزية، بعدما اكتسحت السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 6-2 و6-1 في ساعة، خلال لقاء من طرف واحد.

وأعلنت شفيونتيك في بيان أنها ستنسحب من دورة تورونتو التي تنطلق في السادس من أغسطس حتّى الثاني عشر منه، بسبب الإرهاق الناتج عن اللعب في الأسبوعين الماضيين.

وأضافت: أحتاج إلى المزيد من الوقت للتعافي للعودة بصحة جيدة وعلى أعلى مستوى ممكن، وذلك في ظل جدول مزدحم.

وانسحبت ست لاعبات من نادي المصنفات العشر الأوليات من الدورة الكندية قبل بطولة أميركا المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق في 26 أغسطس.

وتغيب التشيكية باربورا كرايتشيكوفا بطلة ويمبلدون والمصنّفة عاشرة بسبب إصابة في الفخذ، الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الرابعة بسبب المرض، الإيطالية جازمين باوليني الخامسة، اليونانية ماريا ساكاري الثامنة والأميركية دانييل كولينز التاسعة.

في المقابل، من المتوقّع مشاركة الأميركية كوكو جوف الثانية والبيلاروسية أرينا سابالينكا الثالثة من بين العشر الأوليات.