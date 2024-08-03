الجزيرة يختتم معسكر إسبانيا بتجربة مفيدة أمام ملقا

مصطفى الديب (أبوظبي)

اختتم الجزيرة مبارياته الودية في معسكر إسبانيا قبل العودة إلى العاصمة أبوظبي استعداداً للموسم الجديد بمواجهة أخيرة، مهمة أمام فريق ملقا الإسباني، انتهت بفوز ملقا بهدف دون رد، وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين، فيما نجح الفريق الإسباني في تسجيل هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 64، في تجربة مفيدة للفريق قبل خوض المرحلة الأخيرة من الإعداد.

وخاص حسين عموته مدرب الجزيرة المباراة بتشكيل مكون عبد الرحمن العامري في حراسة المرمى، وزايد سلطان وكريم رقيق ومحمد العطاس ومحمد ربيع في خط الدفاع، وريتشارد أوكونور ومامادو كوليبالي وأحمد محمود وعمر تراوري في الوسط، وبرونو كوننسيساو وكيانو في الهجوم.

من ناحية أخرى، وجه نادي الجزيرة التهنئة إلى لاعبه المصري الجديد محمد النني، قائد منتخب مصر الأولمبي، على صعود «الفراعنة» التاريخي إلى نصف نهائي دورة الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك بعد غياب 60 عاماً، حيث كانت أولمبياد طوكيو عام 1964 هي الأخيرة التي شهدت صعود منتخب مصر إلى هذا الدور الحاسم.

وضمن منتخب مصر المنافسة على ميدالية بالصعود إلى هذا الدور، الذي يواجه فيه منتخب فرنسا صاحب الأرض والجمهور، الذي فاز على الأرجنتين بهدف دون رد.

ووجه الجزيرة التهنئة إلى النجم المصري عبر حسابه الرسمي على «إكس»، ونشر تغريدة مصحوبة بصورة النني، قال فيها: «تهانينا لنجم خط الوسط الجزراوي محمد النني، على التأهل مع منتخب مصر الأولمبي لنصف نهائي أولمبياد باريس».

وقاد محمد النني، بصحبة أحمد سيد «زيزو» لاعب الزمالك، المنتخب المصري للفوز على منتخب باراجواي 5-4 بضربات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة والشوطين الإضافيين بالتعادل بين المنتخبين بهدف لكل منهما.

وتألق حارس «الفراعنة» حمزة علاء في التصدي لضربة ترجيحية كانت السبب وراء فوز منتخب مصر، الذي لم يهدر لاعبوه أي ضربة من الضربات الخمس.