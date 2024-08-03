«السين المُلوث» يلغي تدريبات الترايثلون!

باريس (أ ف ب)



ألغى منظّمو أولمبياد باريس تمارين المسابقة المختلطة لرياضة الترايثلون، بعد أن لوّثت الأمطار الغزيرة الممرّ المائي، بحيث لا يمكن السباحة فيه.

وحدها تمارين الركض والدراجات تقام كما هو مقرّر، بحسب ما أعلن المنظمون في بيان.

وألغيت تمارين السباحة للمسابقة المقرّرة الاثنين بسبب «الأمطار الغزيرة في آخر يومين، والتي كانت شديدة بشكل خاص باتجاه مجرى النهر من باريس، وانخفاض نوعية المياه نتيجة ذلك».

وأنفقت السلطات الفرنسية 1.4 مليار يورو «1.5 مليار دولار» في العقد الماضي لمحاولة تنظيف النهر، من خلال تحسين نظام الصرف الصحي في باريس، فضلاً عن بناء مرافق جديدة لمعالجة المياه وتخزينها.

لكن الأمطار الغزيرة لا تزال تغمر شبكات الصرف الصحي، ما يؤدّي إلى تصريف مياه غير معالجة إلى النهر.

وكانت نظافة المياه من النقاط الرئيسة في الألعاب الحالية، وقد أدى التلوّث إلى تأجيل سباق الترايثلون لفردي الرجال والسيدات لمدة 24 ساعة الثلاثاء، سبح الرجال والسيدات في نهاية المطاف بعد اعتبار مستويات التلوث «مطابقة».

كان الطقس متقلّباً للغاية في أولمبياد باريس حتى الآن، حيث تراوح بين موجة حرّ قوية وأمطار غزيرة، خصوصاً خلال حفل الافتتاح الأسبوع الماضي الذي أقيم على نهر السين، للمرّة الأولى في تاريخ الألعاب خارج الملعب الرئيس.