المرزوقي يفتتح بطولة الإمارات الفردية للشطرنج

الشارقة (الاتحاد)



افتتح عبدالكريم المرزوقي، الأمين العام لاتحاد الشطرنج، منافسات بطولة الإمارات الفردية للعبة تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، للذكور والإناث، والتي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة 151 لاعباً ولاعبة في جميع الفئات، وتستمر إلى 9 أغسطس الجاري.

حضر افتتاح البطولة والمنافسات، سلطان الطاهر، رئيس الجهاز الفني للاتحاد، وعمر نعمان، رئيس الجهاز الفني لنادي الشارقة للشطرنج، ومحمد عبدالله المدير الفني للاتحاد.

وأكد سلطان الطاهر، أن البطولة تدخل ضمن أجندة الاتحاد المحلية، والبطولات المصنفة دولياً من الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى أنها تمثل فرصة أمام مدربي المنتخبات الذين تواجدوا في البطولة، لاختيار أفضل العناصر التي تشارك في بطولة العرب للناشئين في تونس من 26 أكتوبر إلى 3 نوفمبر المقبلين.

وأضاف أن بطولة الإمارات الفردية هذا العام تم تقسيمها إلى فئتين، حيث نظم الاتحاد بطولة الرجال والسيدات وتحت 8 و10 سنوات للذكور والإناث، خلال يوليو الماضي، والبطولة الحالية تمثل الفئة الثانية منها.

وأوضح أن جميع البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد دائماً تأتي قبل استحقاقات خارجية، من أجل أن تكون فرصة أمام مدربي المنتخب، وإعداد واحتكاك للاعبين الذين سيتم اختيارهم لتمثيل الإمارات في أي بطولة.

وأشار إلى عدد اللاعبين المشاركين في البطولة، يبشر بوجود قاعدة كبيرة من اللاعبين أصحاب المواهب، خاصة أن الأعداد متزايدة في المراحل السنية الأقل تحت 12 و14 سنة، موجهاً الشكر للأندية التي تعمل تحت مظلة الاتحاد، لأنها الشريك الاستراتيجي ومنبع المواهب، ودائماً ما تساعد الاتحاد في اختيار اللاعبين الذين يمثلون الدولة في المحافل الخارجية، وهو هدفنا جميعاً.