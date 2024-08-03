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الرياضة

«سندريلاس دريم» تواصل تألقها في السباقات الأميركية

«سندريلاس دريم» تواصل تألقها في السباقات الأميركية
3 أغسطس 2024 15:30

محمد حسن (دبي)
واصلت نجمة جودلفين «سندريلاس دريم»، بإشراف شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، تألقها اللافت في السباقات الأميركية بعد فوزها بلقب ساراتوجا أوكس إنفيتيشينال ستيكس للفئة الثانية بمضمار سارتوجا.
ونجحت ابنة شمردل في إضافة الفوز الثاني في مشاركاتها الأميركية والسادس في مسيرتها، بعد أداء مثير، حيث اندفعت بقوة في الفيرلونج الأخير، متجاوزة الوصيفة «كاثينماريسا»، لتعبر خط النهاية بفارق طول ونصف الطول.
وقال شارلي أبلبي: «تمتاز سندريلاس دريم باتساع خطوتها، وهي ليست الأكبر حجماً، ولكن أسلوبها يتناسب مع المضامير هنا، وتجيد التعامل معها وتبدو أكثر نضجاً مع كل سباق، لكن القلق الوحيد الذي كان يساورنا هو أنها بذلت مجهوداً كبيراً في سباق بيلمونت أوكس، وكنا نتساءل إن كان ذلك سيترك أثراً، من الواضح أنها لم تتأثر».

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