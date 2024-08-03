الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ساندهاجن ومحمدوف يستعدان لـ «المواجهة الحاسمة» في أبوظبي

ساندهاجن ومحمدوف يستعدان لـ «المواجهة الحاسمة» في أبوظبي
3 أغسطس 2024 16:44

أبوظبي (الاتحاد)
شهدت الاتحاد أرينا، فعالية قياس الوزن الرسمية، التي نجح فيها جميع الرياضيين المشاركين البالغ عددهم 26 لاعباً، ليبدأ بعدها العد التنازلي لمنافسات «ليلة النزال من يو إف سي» ساندهاجن ضد نورمحمدوف.
وفي أعقاب اجتيازهم فعالية قياس الوزن، التقى الرياضيون بعضهم أمام جمهور واسع من عشاق الفنون القتالية المختلطة، ليمهدوا الطريق أمام ليلة تزخر بالتنافس والتشويق.
وأظهر اللاعبان الرئيسيان كوري ساندهاجن، الذي يحمل في رصيده 17 انتصاراً و4 تعادلات وسجلاً خالياً من الهزائم، وعمر نورمحمدوف، الذي يحمل في رصيده 17 فوزاً دون هزيمة، استعدادهما للمنافسة على نيل لقب فئة البانتام ضمن بطولة «يو إف سي» في مواجهة ملتهبة، مما يرفع مستوى التوقعات حول نزالهما الرئيسي.
وعلى صعيد النزالات الأخرى، أظهر شارا محمدوف ومايكل أوليكسيجوك، إلى جانب مارلون فيرا وديفيسون فيجيريدو، استعدادهم لتقديم مستويات أداء عالية في هذه البطولة المليئة بالمواجهات القوية، مما يضمن ليلة تزخر بالمنافسات الحماسية.
وحظي الرياضي الشهير محلياً محمد يحيى، أول إماراتي يشارك في بطولات يو إف سي، بتشجيع قوي خلال فعالية قياس الوزن الرسمية.
ويستعد يحيى لمواجهة البرازيلي كاو فيرنانديز في نزال ضمن فئة الوزن الخفيف، حيث يسعى إلى تحقيق فوزه الأول مع المنظمة.

أخبار ذات صلة
800 ألف قطعة مرجانية تم استزراعها في مياه أبوظبي
«المستقبل يبدأ اليوم وليس غداً».. جلسة حوارية لشرطة أبوظبي
أبوظبي
يو إف سي
الاتحاد أرينا
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©