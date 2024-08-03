ساندهاجن ومحمدوف يستعدان لـ «المواجهة الحاسمة» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الاتحاد أرينا، فعالية قياس الوزن الرسمية، التي نجح فيها جميع الرياضيين المشاركين البالغ عددهم 26 لاعباً، ليبدأ بعدها العد التنازلي لمنافسات «ليلة النزال من يو إف سي» ساندهاجن ضد نورمحمدوف.

وفي أعقاب اجتيازهم فعالية قياس الوزن، التقى الرياضيون بعضهم أمام جمهور واسع من عشاق الفنون القتالية المختلطة، ليمهدوا الطريق أمام ليلة تزخر بالتنافس والتشويق.

وأظهر اللاعبان الرئيسيان كوري ساندهاجن، الذي يحمل في رصيده 17 انتصاراً و4 تعادلات وسجلاً خالياً من الهزائم، وعمر نورمحمدوف، الذي يحمل في رصيده 17 فوزاً دون هزيمة، استعدادهما للمنافسة على نيل لقب فئة البانتام ضمن بطولة «يو إف سي» في مواجهة ملتهبة، مما يرفع مستوى التوقعات حول نزالهما الرئيسي.

وعلى صعيد النزالات الأخرى، أظهر شارا محمدوف ومايكل أوليكسيجوك، إلى جانب مارلون فيرا وديفيسون فيجيريدو، استعدادهم لتقديم مستويات أداء عالية في هذه البطولة المليئة بالمواجهات القوية، مما يضمن ليلة تزخر بالمنافسات الحماسية.

وحظي الرياضي الشهير محلياً محمد يحيى، أول إماراتي يشارك في بطولات يو إف سي، بتشجيع قوي خلال فعالية قياس الوزن الرسمية.

ويستعد يحيى لمواجهة البرازيلي كاو فيرنانديز في نزال ضمن فئة الوزن الخفيف، حيث يسعى إلى تحقيق فوزه الأول مع المنظمة.