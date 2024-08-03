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الرياضة

ورشة عمل الموسم الجديد تستعرض مستجدات اللوائح

ورشة عمل الموسم الجديد تستعرض مستجدات اللوائح
3 أغسطس 2024 17:30

أبوظبي (الاتحاد)
نظمت رابطة المحترفين، ورشة عمل انطلاق الموسم الكروي 2024-2025، في دبي، وحضر الورشة ممثلو الأندية المحترفة الـ14، من مختلف التخصصات المعنية بتنظيم المباريات، بالإضافة إلى مسؤولي المباريات التابعين للرابطة، وممثلي مختلف الإدارات بالرابطة.
وافتتحت الورشة بتكريم نماذج مميزة من ممثلي الأندية المحترفة، حيث تحرص الرابطة على تقدير المميزين ضمن رؤيتها التطويرية لكوار الأندية المحترفة.
وتواصلت فعاليات اليوم الأول من ورشة الموسم الرياضي الجديد، والتي تقام على مدار يومين، بعرض حول الإنجازات التي تم تحقيقها في الجانب التسويقي، البث التلفزيوني والإعلام والمسابقات وتنظيم المباريات، كما ناولت الورشة مستجدات وتعديلات اللوائح في كل من المسابقات، التسويق، البث التلفزيوني والإعلام.
وكانت رابطة المحترفين قد دأبت على التحديث الدوري للوائح بما يتوافق والمعايير العالمية موسم تلو الآخر، في إطار حرصها على تحسين عمليات المباريات، وتطوير منظومة العمل الكروي في عالم الاحتراف.

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