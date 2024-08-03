العرب.. «الوداع الجماعي» في «الاسكيت»!



باريس (أ ف ب)



فشل خمسة رماة عرب في حجز بطاقتهم إلى الدور النهائي لمسابقة الاسكيت في منافسات الرماية ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وكان المصري عزمي محيلبة الأقرب إلى بلوغ الدور النهائي، بعد يومين من المنافسة، حيث حل عاشراً (121 من 125)، علماً أن الستة الأوائل يتأهلون الى الدور النهائي.

وجاء الكويتي محمد الديحاني الثالث عشر (120)، والقطري راشد صالح العذبة الخامس عشر (118)، والمصري الآخر عمر إبراهيم في المركز التاسع والعشرين قبل الأخير (106)، والفلسطيني جورج انتونيو الصالحي في المركز 30 الأخير (100).

ولدى السيدات، حلّت المصرية أميرة أبوشوكة في المركز 29 الأخير في اليوم الأول من تصفيات المسابقة ذاتها، وتقام منافسات اليوم الثاني والدور النهائي الأحد.