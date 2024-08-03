«صهر» بيل جيتس ينسحب من أولمبياد باريس بـ «قلب حزين»!



باريس (أ ف ب)



انسحب الفارس المصري نائل نصار من منافسات قفز الحواجز في أولمبياد باريس 2024 بسبب إصابة الجواد الخاص به، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري للفروسية.

وكشف بيان الاتحاد المصري عن إصابة الجواد «كونرادو» الخاص بنصّار في القدم اليمنى الأمامية، وعدم القدرة على علاجه، بعد الكشف عليه بالموجات فوق الصوتية، مما تسبب في انسحاب نصّار بسبب اللوائح التي تحرم الفارس من استبدال الجواد الخاص به عقب الكشف الطبي الأول الذي أجري يوم 31 يوليو.

ودوّن نصار «33 عاماً» عبر صفحته الشخصية بموقع انستجرام «بقلب حزين أعلن انسحابي من أولمبياد باريس 2024، للأسف تعرض كونرادو لإصابة كفيفة، وللأسف انتهت رحلتنا هنا».

تابع «اتّخذ القرار بعد مناقشات مستفيضة مع الفريق البيطري والاتحاد المصري، واتفقنا جميعاً على إعطاء الأولوية لصحة كونرادو وتعافيه على المدى الطويل».

وأردف نصار «مع هذه النكسة المزعجة تدل رعاية الخيول هي أولويتي القصوى، وأشعر بالعزاء، لأنني اتخذت هذا القرار من أجل رفاهية حصاني الرائع».

وذكر بيان الاتحاد المصري أن نصار هو سادس فارس ينسحب من المنافسات بسبب إصابة الجواد الخاص به.

وكان نصار هو ممثل مصر الوحيد في منافسات الفروسية في أولمبياد باريس، وهي المشاركة التي أثارت جدلاً واسعاً في الإعلام المصري بسبب سفر الفارس إلى باريس برفقة 10 مرافقين من بينهم زوجته جينيفر، ابنة الملياردير الأميركي الشهير بيل جيتس.

وشارك نصار (33 عاماً) في أولمبياد طوكيو، وحقق المركز 24، وهو حاصل على شهادة في الاقتصاد من الولايات المتحدة الأميركية.