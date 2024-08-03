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الرياضة

وفاة صاحب أوّل ميدالية جزائرية في الأولمبياد

وفاة صاحب أوّل ميدالية جزائرية في الأولمبياد
3 أغسطس 2024 18:37

 
الجزائر (أ ف ب)

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توفي الملاكم مصطفى موسى، أول رياضي يهدي الجزائر ميدالية أولمبية في ألعاب لوس أنجلوس 1984، عن عمر ناهز 62 سنة، إثر مضاعفات حادث سير تعرض له في مايو في وهران، بحسب ما أعلنت وزارة الشباب والرياضة.
وأعلنت الوزارة وفاة «الملاكم البطل» مصطفى موسى الحائز على برونزية وزن 75-81 كلج عام 1984 في لوس أنجلوس، حيث حصد أيضاً مواطنه محمد زاوي برونزية ثانية في وزن 71-75 كلج.
وذكر التلفزيون الحكومي أن موسى توفي في المستشفى العسكري بوهران، حيث أصيب على مستوى الرأس في حادث سير في مدينته وهران.
وتأتي وفاة موسى في وقت تخوض مواطنته الملاكمة إيمان خليف ربع نهائي وزن 66 كلج في أولمبياد باريس، حيث تأمل بدورها في بلوغ نصف النهائي وضمان ميدالية على الأقل.

الملاكمة
الجزائر
لوس أنجلوس
باريس
أولمبياد باريس 2024
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