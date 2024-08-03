«العلامة الكاملة» لسيدات «سلة» إسبانيا



باريس (أ ف ب)



أنهت سيدات إسبانيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة، عندما تغلّبن على صربيا 70-62، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وهو الفوز الثالث لإسبانيا في ثلاث مباريات في الدور الأول، فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت صدارة المجموعة.

وسيطرت الإسبانيات على الأرباع الثلاثة الأولى 16-13 و21-15 و18-10، قبل أن تنتفض الصربيات في الربع الأخير، ويكسبنه 24-15، دون أن يتفادين الخسارة الأولى، بعد فوزين متتاليين.

وكانت كاساس كيرالت أفضل مسجلة في صفوف إسبانيا، برصيد 10 نقاط، فيما برزت الصربية إيفون أندرسون في صفوف صربيا والمباراة ،بتسجيلها 18 نقطة.

وحققت الصين فوزها الأول في المسابقة، عندما تغلبت على بورتوريكو 80-58.

وعززت الصين موقعها في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وبات عليها الانتظار حتى الأحد، عندما تختتم المنافسات، لمعرفة مصيرها بين أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، من أجل اللحاق بركب المتأهلين المباشرين (أصحاب المركز الأول والثاني في المجموعات الثلاث من المنافسة).

وتلعب الأحد فرنسا مع أستراليا، وكندا مع نيجريا (المجوعة الثانية)، واليابان مع بلجيكا، وألمانيا مع الولايات المتحدة (المجموعة الثالثة).

وتتصدر فرنسا التي ضمنت تأهلها، كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث على الأقل، المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام نيجيريا وأستراليا، فيما تحتل كندا المركز الأخير برصيد نقطتين.

في المقابل، تتصدر الولايات المتحدة وألمانيا المجموعة الثالثة، وضمنتا بطاقتيها المباشرتين، برصيد أربع نقاط لكل منهما، وبفارق نقطتين أمام بلجيكا واليابان.