الأحد 4 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«العلامة الكاملة» لسيدات «سلة» إسبانيا

«العلامة الكاملة» لسيدات «سلة» إسبانيا
3 أغسطس 2024 19:03

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة


أنهت سيدات إسبانيا دور المجموعات بالعلامة الكاملة، عندما تغلّبن على صربيا 70-62، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى في مسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وهو الفوز الثالث لإسبانيا في ثلاث مباريات في الدور الأول، فرفعت رصيدها إلى 6 نقاط وضمنت صدارة المجموعة.
وسيطرت الإسبانيات على الأرباع الثلاثة الأولى 16-13 و21-15 و18-10، قبل أن تنتفض الصربيات في الربع الأخير، ويكسبنه 24-15، دون أن يتفادين الخسارة الأولى، بعد فوزين متتاليين.
وكانت كاساس كيرالت أفضل مسجلة في صفوف إسبانيا، برصيد 10 نقاط، فيما برزت الصربية إيفون أندرسون في صفوف صربيا والمباراة ،بتسجيلها 18 نقطة.
وحققت الصين فوزها الأول في المسابقة، عندما تغلبت على بورتوريكو 80-58.
وعززت الصين موقعها في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وبات عليها الانتظار حتى الأحد، عندما تختتم المنافسات، لمعرفة مصيرها بين أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث، من أجل اللحاق بركب المتأهلين المباشرين (أصحاب المركز الأول والثاني في المجموعات الثلاث من المنافسة).
وتلعب الأحد فرنسا مع أستراليا، وكندا مع نيجريا (المجوعة الثانية)، واليابان مع بلجيكا، وألمانيا مع الولايات المتحدة (المجموعة الثالثة).
وتتصدر فرنسا التي ضمنت تأهلها، كأحد أفضل منتخبين في المركز الثالث على الأقل، المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام نيجيريا وأستراليا، فيما تحتل كندا المركز الأخير برصيد نقطتين.
في المقابل، تتصدر الولايات المتحدة وألمانيا المجموعة الثالثة، وضمنتا بطاقتيها المباشرتين، برصيد أربع نقاط لكل منهما، وبفارق نقطتين أمام بلجيكا واليابان.

كرة السلة
إسبانيا
صربيا
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
الرياضة
مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
اليوم 12:15
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
الرياضة
فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»
اليوم 12:11
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
الرياضة
إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
اليوم 12:02
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
الرياضة
رئيس الجزائر يشيد بالملاكمة إيمان خليف
اليوم 12:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©