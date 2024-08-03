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الرياضة

«الجوادي» يخطف القلوب في «أحواض السباحة»

«الجوادي» يخطف القلوب في «أحواض السباحة»
3 أغسطس 2024 19:38

باريس (أ ف ب)

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تابع التونسي أحمد الجوادي تألقه في أحواض السباحة في قاعة «أرينا لا ديفانس» في أولمبياد باريس 2024، ببلوغه نهائي سباق 1500 م حرة، بعدما سجل أسرع توقيت في السلسلة الرابعة والثالث في التصفيات.
وحقق الجوادي وقتاً قدره 14:44.20 دقيقة، متقدماً بفارق 1.11 ثانية عن الأميركي بوبي فينك و1.39 ثانية عن المجري ديفيد بتلهام.
وحل السبّاح البالغ 19 عاماً ثالثا في الترتيب العام للتصفيات، بعد الإيرلندي دانيال ويفن، الفائز بذهبية سباق 800 م، صاحب أسرع توقيت في سلسلته (الثالثة) بزمن 14:40.34 دقيقة أمام الإيطالي جريجوريو بالترينييري الذي حلّ خلفه في السلسلة ذاتها متأخراً 2.22 ثانيتين (14:42.56 د.)، ويقام نهائي 1500 م حرة مساء الأحد.
وخطف الجوادي الأنظار أيضاً في تصفيات سباق 800 م وحلّ ثانياً أمام بالترينييري وخلف ويفن، لكنه أخفق في النهائي بخطف ميدالية وتحقيق المفاجأة، حيث وصل بالمركز الرابع.
وكان الجوادي، بطل فرنسا وأفريقيا الذي ترعرع في نادي المستقبل الرياضي بالمرسى والمقيم في مارتيج الفرنسية ويدربه فيليب لوكا، يمني النفس بالسير على طريق مواطنيه أسامة الملولي وأحمد أيوب الحفناوي.
في النهائي، أصبح ويفن أول سبّاح إيرلندي يحرز ذهبية أولمبية، أمام حامل اللقب الأميركي بوبي فينك وبالترينييري وصيف النسخة الماضية.
قال الإيرلندي بعد نهاية تصفيات 1500 م حرة «لن أكذب، شعرت وكأنني أعاني من بعض التعب. لم أنم بشكل جيّد منذ سباق 800 م، وفي البداية كنت غير مرتاح بعض الشيء، ثم بدأت في التسارع».
ويخطط ويفن للمشاركة في سباق الماراثون في المياه المفتوحة لمسافة 10 كلم الأسبوع المقبل، في حين يحاول أن يبقي فوزه بالمعدن ألأصفر بعيداً عن ذهنه بينما يستعد لسباق 1500 م.

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