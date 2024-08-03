«أبوظبي للزوارق» ينتزع «الزمن الأفضل» في «الفورمولا-2»



تونسبرج (الاتحاد)



حقق فريق أبوظبي للزوارق السريعة إنجازاً جديداً بحصد المركزين الأول والثاني، ضمن سباق الزمن الأفضل، عبر الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق «الفورمولا-2»، والمقامة في تونسبرج بالنرويج.

وحصدت زوارق أبوظبي اللقب والوصافة في أسرع زمن، بعد أن خاضت التصفيات الثلاث للسرعة منذ البداية، والتأهل حتى التصفية الختامية والأخيرة.

ونجح راشد القمزي على زورق أبوظبي 1 وحامل لقب البطولة عن الموسم الماضي في إحراز زمن 42:900 ثانية، عبر مسار السباق محققاً الزمن الأفضل بين كل الزوارق، في حين أحرز منصور المنصوري على زورق أبوظبي 36 زمناً قدره 42:918 ثانية، في حين حل ثالثاً السويدي جا فيلمونيون بزمن 43:513 ثانية.

وتنطلق زوارق الإمارات من المركزين الأول والثاني عبر السباق الرئيسي للجولة الذي يقام الأحد لتكون الفرصة كبيرة لانتزاع ألقاب جديدة عبر هذه الجولة.