إيفينبول.. «ثنائية نادرة» في «الدراجات»



باريس (أ ف ب)



حقق البلجيكي ريمكو إيفينبول ثنائية نادرة في تاريخ رياضة الدراجات الهوائية للرجال، عندما تُوج بذهبية سباق الطريق في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، أمام الفرنسيين فالنتان مادواس وكريستوف لابورت.

وهي الذهبية الثانية لإيفينبول بعد لقب السباق ضد الساعة السبت الماضي، فواصل الدراج البالغ من العمر 24 عاماً إثر سجل حافل لا يصدق يتضمن لقبين لبطل العالم (واحد ضد الساعة، وآخر في سباق الطريق)، وواحد في طواف إسبانيا (فويلتا) واثنين في سباق لياج-باستون-لياج.

وخلف إيفينبول الإكوادوري ريتشارد كاراباس الذي لم يتم اختياره للمشاركة في الأولمبياد هذا العام.

ونجح إيفينبول في حسم السباق بمفرده بعد هرب على بعد 15 كلم من النهاية عن رفيقه مادواس في الانسلال عن الكوكبة قبل 30 كلم عن خط الوصول.

وجاء مادواس في المركز الثاني قبل مجموعة صغيرة من المطاردين كان يقودها لابورت وحسمها بالسرعة النهائية أمام حشد كبير في شوارع باريس.

وهاتان هما أول ميداليتين لفرنسا في سباق الطريق للرجال في الألعاب منذ فضية أرنو جيري في ملبورن عام 1956.

وأصاب إيفينبول في قراره الانسلال عن الكوكبة قبل 30 كلم من النهاية، ونجح في توسيع الفارق الى دقيقة ونصف عن مادواس، عندما تعرض إطار دراجته إلى ثقب في فناء متحف اللوفر، على بعد أربعة كيلومترات من النهاية.

لم يكن الدراج البلجيكي يعرف الفارق بينه وبين مطارديه، لأن المنافسة في السباق الأولمبي تتم بدون سماعات أذن أو تواصل مع الفريق، فبدا مذعوراً أثناء انتظار تزويده بدراجة جديدة، قبل الانطلاق نحو النصر.

قال على قناة فرانس تليفزيون: «الحصول على ميداليتين ذهبيتين أمر لا يصدق، إنه أسبوع رائع بالنسبة لي، أن أكون أول من يفعل ذلك في التاريخ أمر لا يصدق».