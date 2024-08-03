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الرياضة

أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»

أميركا إلى نصف نهائي «كرة السيدات»
3 أغسطس 2024 20:45

 
باريس (أ ف ب)

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باتت سيدات الولايات المتحدة، أولى المتأهلات إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كرة القدم، في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بفوزهن على اليابان 1-0 بعد التمديد، على ملعب بارك دي برانس في العاصمة في ربع النهائي.
وسجلت ترينيتي رودمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.
وتلتقي الولايات المتحدة المتوجة بأربع من سبع نسخ للمسابقة في الألعاب الأولمبية (1996 و2004 و2008 و2012)، في الدور المقبل الثلاثاء مع كندا أو ألمانيا.
وحلت الولايات المتحدة وصيفة مرة واحدة وكانت في سيدني 2000.

أميركا
اليابان
باريس
أولمبياد باريس 2024
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