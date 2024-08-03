رينر يعادل «القياسية الفرنسية» في «ذهب الأولمبياد»



باريس (رويترز)



فاز تيدي رينر بالمباراة الحاسمة، ليمنح فرنسا لقب الجودو في الفرق المختلطة، في دورة الألعاب الأولمبية بباريس، ليعادل الرقم القياسي الوطني بالفوز بالذهبية الخامسة.

وانضم إلى لاعب البياثلون مارتن فوركاد، الذي فاز بألقابه في الألعاب الشتوية في سوتشي وبيونجتشانج عامي 2014 و2018، في صدارة قائمة الرياضيين الفرنسيين الأكثر تتويجاً بالألقاب في الأولمبياد.

وفاز المبارزان فيليب كاتيو وروجيه دوكريه، بعدد أقل من الميداليات الذهبية، لكنهما احتلا منصة التتويج ثماني مرات في عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين، أما رينر وفوركاد فقد فاز كل منهما بسبع ميداليات.