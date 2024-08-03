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الرياضة

«أحلام أميركا» يُضيف «ضحية جديدة»!

«أحلام أميركا» يُضيف «ضحية جديدة»!
3 أغسطس 2024 21:44

 
باريس (أ ف ب)

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حقق «منتخب الأحلام» الأميركي «العلامة الكاملة»، في دور المجموعات لمسابقة كرة السلة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، عندما تغلب على بورتوريكو 104-83، في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة.
في المباراة الأولى، تابع المنتخب الأميركي بدايته الرائعة، نحو الفوز بالذهبية الخامسة توالياً، والسابعة عشرة في مشاركته العشرين، عندما أضاف بورتوريكو الى قائمة ضحاياه.
وهي المباراة الثالثة التي ينهيها منتخب الأحلام بتسجيله أكثر من 100 نقطة، بعدما تغلب على صربيا 110-84 وجنوب السودان 103-86.
وتدين الولايات المتحدة بفوزها إلى نجم مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز، أفضل مسجل في المباراة برصيد 26 نقطة، وأضاف لاعب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل إمبيد 15 نقطة، وهداف فينيكس صنز كيفن دورانت 11 نقطة، وكل من نجم لوس أنجلوس ليكرز «الملك» ليبرون جيمس وجايسون تايتوم وأنتوني ديفيس 10 نقاط، مع ثماني تمريرات حاسمة لجيمس و10 متابعات لتايتوم.
في المقابل، كان لاعب نيو أورليانز بيليكانز خوسيه ألفارادو افضل مجل في صفوف الخاسر برصيد 18 نقطة.
ودخلت بورتوريكو المباراة بقوة وحسمت الربع الأول في صالحها بفارق أربع نقاط (29-25، لكن سرعان ما استعادت الولايات المتحدة أفضليتها وردت بقوة في الربع الثاني وبفارق 23 نقطة (39-16) منهية الشوط الأول في صالحها بفارق 19 نقطة (64-45).
وتابعت الولايات المتحدة تفوقها في الربع الثالث وكسبته بفارق تسع نقاط (23-14)، قبل أن تعود بورتوريكو في الربع الأخير (24-17) دون أن تتفادى خسارتها الثالثة توالياً وبالتالي خروجها خالية الوفاض.

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