«الأسطورة الجامايكية» تفاجئ العالم بـ «قرار غامض»!



باريس (أ ف ب)



فاجأت الأسطورة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس العالم، عندما أعلنت انسحابها قبل انطلاق الدور نصف النهائي لسباق 100 متر، في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.

ولم تكشف فرايزر-برايس البالغة 37 عاماً، والمشاركة في الألعاب الأولمبية الخامسة والأخيرة في مسيرتها الاحترافية، عن سبب انسحابها من السباق المُتوجة بلقبه في عامي 2008 و2012، مع فضية في النسخة الأخيرة في طوكيو.

احتلت الجامايكية، بطلة العالم خمس مرات في سباق 100 متر، المركز الثاني في تصفيات الدور الأول بزمن 10.92 ثانية.

لم يكن غيابها عن الدور نصف النهائي، حيث من المقرر أن يقام الدور النهائي في الساعة 19:20 بتوقيت جرينيتش واضحاً، إلا من خلال إضافة تعليق «لم تبدأ السباق»، إلى جانب اسمها في ورقة الانطلاقة الرسمية لدور الأربعة.