إسبانيا تعيش «المعاناة 97» أمام كولومبيا!

باريس (د ب أ)



تأهل المنتخب الإسباني إلى الدور قبل النهائي من منافسات كرة القدم للسيدات، بدورة الألعاب الأولمبية في باريس، وذلك عقب فوزه على نظيره الكولومبي 4-2، بضربات الترجيح.

وكان اللقاء في الوقتين الأصلي والإضافي قد انتهى بالتعادل 2-2، ليتم اللجوء لضربات الترجيح.

وعانت إسبانيا، بطلة العالم «الأمرين» واحتاجت إلى ركلات الترجيح لبلوغ دور الأربعة في ليون، وتقدم المنتخب الكولومبي في الدقيقة 12، عن طريق مايرا راميريز، قبل أن تضيف زميلتها ليسي سانتوس الهدف الثاني في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 79 سجلت جينفير هيرموسو الهدف الأول للمنتخب الإسباني، فيما أدركت زميلتها إيريني باريديس التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وبعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، تم اللجوء لشوطين إضافيين لم تتغير خلالهما النتيجة، ليتم الاحتكام لضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الإسباني بفوزه 4-2، وسيلتقي المنتخب الإسباني في الدور قبل النهائي من المنافسات، مع الفائز من مواجهة البرازيل وفرنسا.