بعد صيام 5 أيام.. العرب يصطادون «الميدالية الثالثة» في باريس!

باريس (أ ف ب)



بعد صيام خمسة أيام عن الميداليات، ضمن العرب إحراز ثالث ميدالية في أولمبياد باريس، عن طريق الملاكمة الجزائرية إيمان خليف، فيما بلغ السباح التونسي أحمد الجوادي نهائي 1500 متر حرّة وتواصلت النتائج المغمورة في باقي الرياضات.

وهذه ثالث ميدالية للعرب في الألعاب التي تستمر حتى 11 أغسطس، بعد فضية مبارز الحسام التونسي فارس فرجاني وبرونزية مبارز السيف المصري محمد السيد.

ضمنت خليف ميدالية للجزائر، بعد بلوغها نصف نهائي وزن 66 كلج، بعد أن تغلّبت على المجرية آنا لوتسا هاموري بالنقاط في ربع النهائي، لتضمن على الأقل برونزية هي الميدالية الأولى لبلادها في هذا الأولمبياد.

تلاقي الملاكمة التي حلّت خامسة في أولمبياد طوكيو صيف 2021، التايلاندية جانجيم سوانافينغ المصنفة ثامنة التي أقصت التركية بوسيناس سورمينيلي حاملة ذهبية أولمبياد طوكيو.

وفي الملاكمة أيضاً، كان الأردني زياد عشيش الذي شارك للمرّة الثانية في الألعاب قريباً جداً من ضمان ميدالية، بيد أنه خسر بفارق نقطة أمام البريطاني لويس ريتشاردسون في ربع نهائي وزن 71 كلج.

وتابع التونسي أحمد الجوادي تألقه في أحواض السباحة في قاعة «لا ديفانس أرينا»، ببلوغه نهائي سباق 1500 م حرّة.

حقق ابن التاسعة عشرة ثالثاً في الترتيب العام للتصفيات بزمن 14:44:20، بعد الإيرلندي دانيال ويفن، علماً ان النهائي يقام الأحد.

وخطف الجوادي الأنظار أيضاً في تصفيات سباق 800 متر وحلّ ثانياً أمام الإيطالي جريجوريو بالترينييري وخلف ويفن، لكنه أخفق في النهائي بخطف ميدالية وتحقيق المفاجأة حيث وصل بالمركز الرابع.

ويمني الجوادي، بطل فرنسا وأفريقيا الذي ترعرع في نادي المستقبل الرياضي بالمرسى والمقيم في مارتيج الفرنسية ويدربه فيليب لوكا، النفس بالسير على طريق مواطنيه أسامة الملولي وأحمد أيوب الحفناوي.

وفشل خمسة رماة عرب في حجز بطاقتهم إلى الدور النهائي لمسابقة السكيت.

كان المصري عزمي محيلبة الأقرب بعد يومين من المنافسة، حيث حل عاشراً (121 من 125)، علماً أن الستة الأوائل يتأهلون إلى الدور النهائي.

وجاء الكويتي محمد الديحاني ثالثاً عشر (120) والقطري راشد صالح العذبة خامساً عشر (118) والمصري الآخر عمر إبراهيم في المركز التاسع والعشرين قبل الأخير (106) والفلسطيني جورج أنتونيو الصالحي في المركز 30 الأخير (100).

ولدى السيدات، حلّت المصرية أميرة أبوشوكة في المركز 29 الأخير في اليوم الأول من تصفيات المسابقة ذاتها، وتقام منافسات اليوم الثاني والدور النهائي الأحد.

وفي مبارزة الحسام لفرق السيدات، خسرت الجزائر أمام فرنسا 32-45، ثم في مباراتي تحديد المراكز أمام الولايات المتحدة 28-45 وإيطاليا 27-45.

وفي ألعاب القوى، خرج السعودي حسين عاصم آل حزام من الدور الأول لمسابقة القفز بالزانة بعدما فشل في فاشلة لتخطي الحاجز الأول 5.40 أمتار.

ولم تكن حال العُماني علي أنور علي البلوشي، والعراقي طه حسين ياسين أفضل من آل حزام، بخروجهما من الدور الأول لسباق 100 م.

وخرج العداء سامر اليافعي الذي حمل علم اليمن في حفل الافتتاح، من الدور التمهيدي بحلوله ثامناً وأخيراً في السلسلة الثالثة (11.54 ثانية)، ولحق به الليبي أحمد السباعي بحلوله ثامنا وأخيراً في السلسلة الرابعة (11.89 ث).

وخرجت الكويتية آمال الرومي والفلسطينية ليلى المصري والبحرينية نيلي جيبكوسجي خاليات الوفاض من ملحق سباق 800 متر، وكانت العداءات الثلاث خرجن من الدور الأول.