ألمانيا تُجرد كندا من لقب «سيدات الكرة»

باريس (أ ف ب)



جرّد منتخب ألمانيا للسيدات نظيره الكندي من لقبه في كرة القدم ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بالفوز عليه بركلات الترجيح 4-2، بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي، وبلغ الدور نصف النهائي.

وكانت سيدات كندا تأهلن من دور المجموعات من رحم المعاناة، بعد حسم 6 نقاط من رصيدهن بسبب قضية تجسس على المنتخب النيوزيلندي، أهدرت محاولتين لكل من أشلي لورنس وأدريانا ليون في سيناريو الركلات الترجيحية.

وتمكنت كندا التي حرمت من مدربتها للإيقاف والإبعاد منذ فضيحة المسيّرة «طائرة بدون طيار»، وأدت إلى حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» ست نقاط من رصيدها، الخروج من المجموعة باحتلالها المركز الثاني خلف فرنسا بفضل ثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.

وتقابل ألمانيا، المتوجة بالذهب الأولمبي عام 2016، الثلاثاء في ليون الولايات المتحدة الفائزة على اليابان 1-0، بعد التمديد على ملعب بارك دي برانس في العاصمة.

ويتجدد اللقاء بين المنتخبين، حيث كانت ألمانيا خسرت أمام الولايات المتحدة 1-4 في دور المجموعات.

في المباراة الأولى في مرسيليا، فشل المنتخبان في الحسم في الوقتين الأصلي والإضافي على الرغم من الفرص المتعددة للطرفين، لتخرج ألمانيا فائزة بفضل الركلة الترجيحية الأخيرة لحارستها آن-كاترين بيرجر التي كنت صدت ركلتي لورنس وليون.

وسجلت ترينيتي رودمان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الإضافي الأول.

وتوّجت الولايات المتحدة بأربع من سبع نسخ للمسابقة في الألعاب الأولمبية (1996 و2004 و2008 و2012)، كما حلت وصيفة مرة واحدة وكانت في سيدني 2000.

وعانت إسبانيا، بطلة العالم، الأمرين أمام كولومبيا، واحتاجت الى ركلات الترجيح لبلوغ دور الأربعة في ليون.

وكانت كولومبيا في طريقها الى تفجير مفاجأة من العيار الثقيل عندما تقدمت بهدفين سجلتهما مايرا راميريس (12) وليسي سانتوس (52)، لكن لاعبة تيجريس المكسيكي جينيفر هيرموسو قلصت الفارق في الدقيقة 79، قبل أن تنقذ مدافعة برشلونة إيرين باريديس بطلات العالم من توديع المسابقة بإدراكها التعادل في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وبقيت النتيجة على حالها في الشوطين الإضافيين، فاحتكم المنتخبان الى ركلات الترجيح التي ابتسمت إلى إسبانيا التي سجلت ركلاتها الأربع الأولى، وضمنت تأهلها من دون تسديد الخامسة، كون كولومبيا أهدرت اثنتين وسجلت مثلهما.

وتلتقي إسبانيا في الدور المقبل مع البرازيل التي أقصت فرنسا المضيفة 1-0 سجلته جابي بورتيليو في الدقيقة 82.