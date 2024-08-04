سباحة أميركا تدخل تاريخ الألعاب الأولمبية بـ «الرقم الإعجازي»!

باريس (أ ف ب)



دخلت السباحة الأميركية كايتي ليديكي تاريخ الألعاب الأولمبية، بعدما أصبحت أكثر رياضية متوجة بميداليات ذهبية «9»، بالتساوي مع نجمة الجمباز السوفييتية السابقة لاريس لاتينيا، بعد فوزها في سباق 800 حرّة في باريس.

وهذا اللقب الرابع توالياً في 800 حرّة لليديكي «27 عاماً» التي سجّلت 8:11:04 دقيقة، متقدمّة على الأسترالية أريارن تيتموس (8:12:29 دقيقة)، والأميركية الأخرى بايج مادن (8:13:00 دقيقة).

تملك في رصيدها أفضل 29 رقماً على هذه المسافة، فارضة نفسها «ملكتها» المطلقة.

في اليوم الثامن من الألعاب وداخل قاعة لا ديفانس أرينا، رصّعت سجلّها بذهبية تاسعة في مسيرتها في الأحواض، لتعادل رقم لاتينينا، صاحبة 9 ميداليات ذهبية بين عامي 1956 و1964.

كما هي الميدالية الأولمبية الرابعة عشرة لليديكي التي شاركت أول مرة في الألعاب، عندما كانت بعمر الرابعة عشرة، علماً أنها تملك في رصيدها 21 لقباً في بطولة العالم.

وفي باريس، أحرزت ذهبيتي 800 و1500 متر، بالإضافة إلى فضية التتابع أربع مرات 200 متر حرة وبرونزية 400 متر حرة.