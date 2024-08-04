مغني الراب «فارس» في «أولمبياد باريس»



فرساي (أ ف ب)



ظهر مغني الراب الأميركي سنوب دوج، في قصر فرساي الفرنسي قرب باريس، مرتدياً زي فارس في نهائيات رياضة الفروسية الأولمبية.

مع خوذة سوداء وقفازات، وسترة باللون الأسود، وقميص أبيض، فضلاً عن نظارة شمسية ودبوس على شكل حرف «S»، حضر النجم المتحدر من ولاية كاليفورنيا الأميركية بين 15 ألف متفرج وصلوا لمشاهدة المنافسة.

ويتولى سنوب دوج حالياً مهمة مراسل للألعاب الأولمبية في باريس لحساب قناة «ان بي سي» الأميركية.

وقد شوهد مغني الراب البالغ 52 عاماً في عدد كبير من الأحداث منذ بداية الأولمبياد، بما في ذلك منافسات الجودو عند جادة شان دو مارس المتاخمة لبرج إيفل، ومواجهات الكرة الطائرة الشاطئية، وكرة السلة 3x3 في ساحة لا كونكورد.

كما حمل الشعلة الأولمبية في 26 يوليو في حفل الافتتاح.

وتقام منافسات رياضة الفروسية خلال أولمبياد باريس في الأراضي الواسعة لقصر فرساي، الذي بُني للويس الرابع عشر «ملك الشمس».