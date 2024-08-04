سان جيرمان يعرض 80 مليون يورو لضم «بطل العالم»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



لا يزال باريس سان جيرمان يعاني من صعوبات في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة فيما يتعلق بالمهاجمين، وذلك قبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة الدوري الفرنسي «ليج آن».

وفشل «الباريسي» في التوصل إلى اتفاق بشأن صفقات هجومية سابقة، مثل النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، وزميله في الفريق، الجورجي كفاراتسخيليا، والإنجليزي جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد، والجناح الإسباني نيكو وليامز لاعب أتلتيك بلباو.

وكانت آخر محاولات سان جيرمان، قبل أسابيع قليلة مع النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، ولكنه فشل وقتها، وها هو يعاود المحاولة مرة أخرى مع اللاعب نفسه، بعد أن تأكد أنه يرغب في الرحيل، وأعلن ذلك صراحة لمديره الفني بيب جوارديولا، نظراً لعدم حصوله على دقائق لعب معقولة.

وأبدي سان جيرمان ارتياحه لتغيير اللاعب لرأيه، وإبداء رغبته في الرحيل، وتقدم بالفعل بعرض 80 مليون يورو، وهو رقم قريب من المبلغ الذي يطلبه «السيتي»، مقابل بيع الأرجنتيني «90 مليون يورو».

وذكرت شبكة «إسبن»، أن ألفاريز لاعب ريفر بليت السابق، طلب من إدارة «السيتي» عدم المغالاة في الرقم المطلوب لرحيله.

وأشارت إلى أن أتلتيكو مدريد الإسباني، هو الوحيد الذي يزاحم سان جيرمان للفوز بهذه الصفقة، غير أن عرض الباريسي هو الأفضل، لأن عرض «الأتليتي» توقف عند 60 مليون يورو فقط.

غير أن الشبكة نوهت إلى أن جوارديولا على استعداد لحمل ألفاريز على تغيير رأيه، إلا إنها قالت في الوقت نفسه إن القرار النهائي في يد اللاعب الذي حان الوقت لحسم أمره ومستقبله، سواء بالبقاء أو الرحيل، ولديه الآن «فسحة» من الوقت لإعلان ذلك، بعد أن خرج المنتخب الأولمبي الأرجنتيني من ربع نهائي دورة باريس الأوليمبية على يد فرنسا الذي فاز 1- صفر، وكان ألفاريز لاعباً في المنتخب الأرجنتيني.

بدأ جوليان ألفاريز، المولود في 31 يناير 2000، مسيرته الاحترافية مع ريفر بليت في 2018، واستمر معه إلى 2022، وانتقل إلى مانشستر سيتي في أعقاب فوز منتخب «التانجو» بكأس العالم 2022 بقطر.

وكان ألفاريز أحد نجوم منتخب بلاده في «المونديال»، وأسهم في فوزه بالبطولة، حيث سجل 4 أهداف في هذه النسخة.

ولعب ألفاريز لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، والمنتخب الأولمبي، وانضم إلى المنتخب الأول عام 2021.