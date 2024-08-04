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الرياضة

إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!

إنتر ميامي يسقط في غياب ميسي!
4 أغسطس 2024 12:02

ميامي (أ ف ب)
سقط إنتر ميامي الأميركي حامل اللقب على أرضه أمام تيجريس المكسيكي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس الرابطتين الأميركية والمكسيكية لكرة القدم، في ظل غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الإصابة.
وتلقّى الفريق الأميركي خسارته الأولى بعد ثلاث انتصاراتٍ متتالية ضمن جميع المسابقات، فتخلّى عن صدارة المجموعة لصالح منافسه الذي حقق انتصاره الرابع توالياً في المسابقة والدوري.
سجّل الأرجنتيني خوان فرانسيسكو برونيتا (18) وخوان بابلو فيجون (84) لتيجريس، والإكوادوري ليوناردو كامبانا (74 من ركلة جزاء) لإنتر ميامي.
وغاب ميسي المتوّج بكوبا أميركا 2024 وكأس العالم 2022، عن المواجهة بسبب إصابة في كاحله الأيمن، كان مدربه ومواطنه المدرب خيراردو مارتينو أشار الجمعة إلى أنه يتعافى منها.
وقال مارتينو إن ميسي لم يعد يرتدي حذاء المشي الطبي، لكنّه لم ينضم إلى زملائه بعد في التدريب، بل يعمل مع المدربين على علاج الإصابة.
على الرغم من الخسارة، تأهّل إنتر ميامي إلى الدور الثاني ومن المتوقّع أن يواجه باتشوكا المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف «أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي».
يتألف الدور الأول من البطولة من 15 مجموعة من ثلاثة فرق، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى مرحلة خروج المغلوب للانضمام إلى بطلي الدوري الأميركي والمكسيكي كولومبوس كرو وكلوب أميركا.
 

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