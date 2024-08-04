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الرياضة

مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»

مدرب ليفربول يثق في «التحسن» بعد «الجولة الإيجابية»
4 أغسطس 2024 12:15

لندن (رويترز)
قال الهولندي أرنه سلوت مدرب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم: إن فريقه لا يزال بإمكانه التحسن رغم اختتام جولته الاستعدادية للموسم الجديد في الولايات المتحدة بالفوز 3-0 على مانشستر يونايتد في ولاية ساوث كارولاينا أمس السبت.
كما قاد سلوت، الذي تولى تدريب ليفربول في مايو الماضي بعد رحيل الألماني يورجن كلوب فريقه للفوز على أرسنال الإنجليزي وريال بيتيس الإسباني.
وسيواجه ليفربول فريق إشبيلية الإسباني في مباراته المقبلة على ملعب أنفيلد قبل أن يحل ضيفاً على إبسويتش تاون الصاعد حديثاً في مباراته الافتتاحية بالدوري الممتاز يوم 17 أغسطس الجاري.
ورداً على سؤال عما إذا كان سعيداً بأداء فريقه حتى الآن، قال المدرب الهولندي: «نعم، أنا سعيد لكن ليس بكل شيء. نحن سعداء جداً بالنتيجة وسجلنا بعض الأهداف الرائعة بالفعل.. إنها جولة إيجابية جداً».
وأضاف: «لا أعتقد أننا سيطرنا على المباراة بما يكفي، وأرى أننا أهدرنا الكثير من الفرص، استحق يونايتد الخسارة بنتيجة أكبر من 3-0، لكن من مميزاتنا أيضاً أننا نسجل من الفرص التي نصنعها، وسنرى كيف يتأقلم اللاعبون العائدون من العطلة مع الفريق، ونحتاج إلى العمل الجاد في الأسبوعين المقبلين حتى نكون جاهزين».

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