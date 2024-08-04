فريز تكشف سر عدم المشاركة في «سباق السرعة»



باريس (د ب أ)



أعربت العداءة الجامايكية شيلي آن فريزر عن حزنها، لعدم تمكنها من المنافسة على الميدالية الذهبية في سباق 100 متر بأولمبياد باريس، بعدما تعرضت للإصابة خلال الإحماء.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» ما كتبته فريز على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتبت العداءة أنها لا تستطيع إيجاد الكلمات التي تصف مدى حزنها. وكتبت على «إنستجرام»: «أعرف أن من يشجعوني يتشاركون معي هذا الشعور المحزن، الدعم الذي حظيت به من الجماهير وبلدي والمجتمع الأوسع، جعلني أشعر بالامتنان الهائل الذي ساندني طوال مسيرتي المهنية».

وأضافت: «في كل خطوة وانتصار، تواجدتم كلكم بجانبي، وإيماني أكد دائماً ثقتي في رحلتي».

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أكدت في بيان أن رئيس بعثة جامايكا إيان كيلي، أكد انسحاب فريزر بسبب إصابة تعرضت لها خلال الإحماء، وذلك بعد ظهور تقارير تفيد بأن الانسحاب كان بسبب منعها من دخول الملعب.

وقبل ساعتين من خوض السباق، ظهرت صور على موقع «إكس» للتواصل الاجتماعي تظهر أن فريزر، والعداءة الأميركية شاكاري ريتشاردسون تم منعهما من الدخول لمنطقة الإحماء في باريس من الطريق المعتاد.

وبعدها بوقت قصير انسحبت من السباق. في المقابل، شاركت العداءة الأمريكية في السباق وحصدت الميدالية الفضية. وما زال من المقرر أن تشارك العداءة الجامايكية في سباق 4x100 تتابع للفرق.

وفازت فريزر بثماني ميداليات أولمبية، بما في ذلك ميدالية ذهبية ثالثة مع فريق التتابع في أولمبياد طوكيو التي أقيمت في 2021.