«أبقار» و«طعام مجاني» و«قطعة أرض» جوائز لأبطال الأولمبياد!



هونج كونج (أ ف ب)



لا تمنح اللجنة الأولمبية الدولية مكافآتٍ ماليةٍ للمتوّجين بالميداليات في أولمبياد باريس 2024، لكنّ العديد من الدول والمناطق تُقدّم حوافز لرياضييها للعودة إلى بلادها بالذهب أو الفضة أو البرونز.

وتأتي الكثير من هذه الحوافز على شكل مكافآت مالية، لكن يُمكن لها أن تكون أكثر تنوّعاً، بدءاً من الإعفاء من الخدمة العسكرية الإجبارية، مروراً بالسيارات والشقق، ووصولاً إلى توصيل طلبات طعام بشكل مجاني أيضاً.

في ما يلي نظرة على بعض المكافآت المقدّمة للفائزين والفائزات بالميداليات الذهبية والفضية والبرونزية حول العالم:

كوريا الجنوبية.. تمنَح الميدالية الأولمبية، مهما كان لونها، الرياضيين الإعفاء من 18 شهراً من الخدمة العسكرية الإجبارية التي يجب على جميع الذكور القادرين على تأديتها قبل بلوغهم سن 28.

كما أن الحصول على ذهبية في الألعاب الآسيوية يمنح الإعفاء عينه، وهو ما حققه نجم نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم هيونج-مين سون في جاكرتا عام 2018 لتجنب فترة الخدمة العسكرية.

الرُّماة الستة في كوريا الجنوبية في أولمبياد طوكيو الذين فازوا بأربع من أصل خمس ذهبيات، حصلوا جميعاً على سيارات من شركة هيونداي التي ترعى الفريق.

بولندا.. يحصل الفائزون بالميداليات الذهبية في المنافسات الفردية على مكافأة نقدية قدرها 250 ألف زلوتي «63 ألف دولار» وشقة بغرفتين، ألماس، لوحة فنية وقسيمة لقضاء عطلة.

كما تُقدّم مكافأة سخيّة من نقود وهدايا أخرى للفائزين بالميداليات الفضية والبرونزية أيضاً.

إندونيسيا.. وُعِد أبرياني رهايو وجريسيا بولي اللتان فازتا بذهبية في زوجي السيدات في البادمنتون في طوكيو قبل ثلاث سنوات، بمكافآت تتراوح بين منازل جديدة من مطوّر عقاري، إلى مطاعم تختص بتقديم كرات اللحم من مؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما وُعدت أبرياني بخمسة أبقار، قطعة أرض ومنزل من قبل رئيس المنطقة في مسقط رأسها في سولاويزي الجنوبية، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية أنتارا.

وذكرت تقارير أخرى أن شركة «بي تي بيجادايان» الحكومية وعدت بتقديم ثلاثة كيلوجرامات من الذهب للثنائي.

وقال وزير السياحة ساندياجا أونو إنه يمكنهما الاستمتاع بعطلات مجانية في خمس وجهات سياحية رئيسية في البلاد.

الأردن.. عندما فاز الرياضي أحمد أبو غوش بأول ميدالية ذهبية للأردن في وزن 68 كلج في التايكواندو في أولمبياد ريو، منحته اللجنة الأولمبية الوطنية 100 ألف دينار (140 ألف دولار) ومدربه نحو نصف ذلك.

وحصل أبو غوش أيضاً على العديد من المكافآت والهدايا الأخرى من الشركات المحلية بما في ذلك سيارة وساعة فاخرة، بينما منحه الملك عبد الله الثاني وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى.

الفليبين.. كُرّمت رافعة الأثقال هيديلين دياس لكونها أول من يفوز بميدالية ذهبية للفليبين في أولمبياد طوكيو من خلال منحها مِلكيتين عقاريتين وترقيتها إلى رتبة رقيب في القوات المسلحة الفلبينية.

قال أبراهام تولنتينو، رئيس اللجنة الأولمبية الفلبينية، إنه سبق له أن منح الرياضيين الفائزين منازل وأراضي على نفقته الخاصة.

العراق.. وفقاً للمسؤولين، حصل كل فرد من لاعبي المنتخب العراقي لكرة القدم على أكثر من تسعة ملايين دينار (7.200 دولار) وقطعة أرض لتأهلهم للأولمبياد.

وحصل الربّاع علي عمار ياسر على سيارة وقطعة أرض بعد تأهله للألعاب، ووُعد بمليون دولار إذا عاد بالميدالية البرونزية أو أفضل منها في رفع الأثقال.

ماليزيا.. لن يعاني أول رياضي ماليزي يفوز بميدالية ذهبية في باريس من الجوع، حيث وعدت شركة النقل والتوصيل «غراب» بتوصيل طلبات الطعام مجاناً لمدة عام.

كما سيحصل الفائزون على سيارة تقدمة شركة «شيري» وشقة فاخرة من مطوّر عقارات، وفقاً لما ذكرته الحكومة.

الهند.. عندما فاز نيراج شوبرا بميدالية ذهبية في رمي الرمح في طوكيو، وُعِد بسفر جوي غير محدود لمدة عام من شركة الطيران «إنديا جو»، وبسيارة جديدة بسبعة مقاعد من أحد رجال الأعمال.

سنغافورة.. بعد أن كتب جوزيف سكولينغ التاريخ في أولمبياد ريو 2016 بتفوقه على الأسطورة مايكل فيلبس في سباق 100 متر فراشة، قدّمت خدمة النقل بالسيارات «غراب» النقل المجاني له ولعائلته لمدة عام، مكافأة شاركها مع مدلّك أعمى وسبّاح بارالمبي.

وقدّمت الخطوط الجوية السنغافورية مليون ميل جوي، بينما تمنح الحكومة مليون دولار سنغافوري (750 ألف دولار) لكل من الفائزين بالذهب.

هونج كونج.. قدمت حكومة هونج كونج لفيفيان كونج مان واي (سيف) وكا لونج تشونج (شيش) الفائزين بالذهب في باريس، تذاكر سفر مدى الحياة لمترو المدينة، ووعدت بتقديم المكافأة عينها لجميع الفائزين بالميداليات الأخرى.

ويُقدّم نادي هونج كونج لسباق الخيل مكافأة قدرها 6 مليون دولار هونج كونجي (770 ألف دولار) لكل من الفائزين بالميداليات الذهبية.

كما تُقدّم سلسلة صالات الألعاب الرياضية «بيور» عضويات مدى الحياة لجميع الرياضيين الـ35 من هونج كونج المشاركين في باريس.

وقالت شركة طيران «كاثي باسيفيك» إنها ستقدم لجميع الفائزين بالميداليات السفر على درجة رجال الأعمال مجاناً لمدة عام.