«السيتي» يستعرض بـ «رباعية» أمام تشيلسي



واشنطن (أ ف ب)



ختم مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وغريمه مانشستر يونايتد المتوّج بالكأس المحلية، تحضيراتهما لمباراة كأس الدرع الخيرية المقررة السبت المقبل، بتغلّب الأوّل على تشيلسي 4-2، وخسارة الثاني أمام ليفربول 0-3 في كولومبوس الأميركية.

في المباراة الأولى، سجّل النجم النرويجي إرلينج هالاند هدّاف الدوري في الموسم الماضي بـ27 هدفاً، ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 4 من ركلة جزاء، 5 و56، وأضاف مواطنه الشاب أوسكار بوب هدفاً رابعاً (55)، فيما سجّل رحيم ستيرلينج (59) ونوني مادويكي (89) لتشيلسي.

وهذا الانتصار الأوّل لـ «السيتي»، بعد خسارته ثلاث مباريات ودية متتالية، في جولته ضمن الولايات المتحدة، أمام سلتيك الأسكتلندي 3-4، وميلان الإيطالي 2-3 وبرشلونة الإسباني بركلات الترجيح 1-4، بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي.

في المقابل، سقط تشيلسي للمرة الثانية في أربع مباريات، بعد خسارته أمام سلتيك 1-4، فوزه على كلوب أميركا المكسيكي 3-0 وتعادله مع ريكسام الويلزي 2-2.

وسيُكمل الفريق اللندني تحضيراته لانطلاق الدوري أمام ريال مدريد الإسباني الأربعاء والإنتر الإيطالي الأحد المقبل.

وكانت المباراة بين «السيتي» وتشيلسي «بروفة» للمواجهة المرتقبة بينهما في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في 18 أغسطس.

وفي المباراة الثانية، تعرّض «اليونايتد» لخسارة ثقيلة هي الثالثة في مبارياته الخمس التحضيرية.

تناوب البرتغالي فابيو كارفاليو (10)، كورتيس جونز (36) واليوناني كونستانتينوس تسيميكاس (61) على تسجيل أهداف ليفربول.

وكان «الشياطين الحمر» فازوا أخيراً على ريال بيتيس الإسباني 3-2 بعد خسارةٍ أمام أرسنال 1-2، فوز على رينجرز الأسكتلندي 2-0 وخسارة أمام روزنبورج النرويجي 0-1.