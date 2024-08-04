برشلونة وبلباو ينتظران «القرار النهائي» من «الجناح الدولي»



أنور إبراهيم (القاهرة)



لم يطرأ أي جديد بشأن مستقبل الجناح الدولي الإسباني نيكو وليامز «22 عاماً» لاعب أتلتيك بلباو، ولا يعرف أحد حتى الآن، ما إذا كان سيبقى مع ناديه الباسكي، أم يذهب إلى برشلونة.

وذكرت مصادر صحفية إسبانية مستقلة، أن بلباو يأمل في الاحتفاظ بوليامز موسماً آخر على الأقل، بينما يسعى برشلونة في طلبه بقوة لتدعيم هجومه قبل انطلاق الموسم الجديد، واللاعب نفسه يميل إلى اللعب لـ«البارسا»، بينما أغلق وليامز تماماً الباب أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، مشيراً إلى أنه يفضل البقاء في الدوري الإسباني «الليجا»، ما يعني إما بقاءه في ناديه الحالي أو الانتقال إلى برشلونة.

ومن جانبها، قالت صحيفة سبورت الكتالونية، إن برشلونة وبلباو لا يعرفان القرار الذي سيتخذه وليامز هذا الصيف، وقبل انطلاق بطولة الدوري، لأن اللاعب لم يتخذ قراره النهائي بعد، فيما يتعلق بمستقبله، ولكنها أشارت إلى أنه يريد أن يكون مستقبله واضحاً للجانبين الباسكي والكتالوني، قبل أن يبدأ تدريبات الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني لبلباو.

وعندما سُئل فالفيردي عن مستقبل لاعبه وليامز، قال: نعرف جميعاً أنه لاعب ممتاز وعنصر مهم في الفريق، وننتظر لنرى ما قد يحدث، لأن كل يوم نسمع جديداً في الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى، بشأن ملف هذا اللاعب، ولهذا فإننا لا نستطيع أن نفعل شيئاً، ونكتفي بالاسترشاد بما يُكتب من متابعات للموقف في الصحافة.

ويبدأ الدوري الإسباني في منتصف أغسطس الجاري بلقاء بلباو أمام خيتافي 15 أغسطس، ويأمل مسؤولو بلباو أن يكون وليامز اتخذ قراره قبل موعد المباراة.

بدأ وليامز، المولود في 12 يوليو 2002، ممارسة كرة القدم في سن العاشرة بأكاديمية أوساسونا موم 2012-2013، ثم انتقل إلى أتليتك بلباو «ب» في 2013 وحتى 2019، ثم تم تصعيده للفريق الأول في 2021.

ولعب وليامز لمنتخبي الشباب تحت 18 و21 سنة، وانضم إلى المنتخب الأول «لاروخا» عام 2021.