كأس الوثبة يجتذب 8 خيول على مضمار لنجفيلد

لندن (الاتحاد)

يستقطب مضمار لنجفيلد العريق بالعاصمة البريطانية لندن، غداً الاثنين، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، تتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1400 متر، البالغ إجمالي جوائزه المالية 4 آلاف جنيه إسترليني، برعاية النسخة السادسة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم سباقات كأس مزرعة الوثبة ستاليونز، بدعم وتشجيع سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

وتبدو حظوظ الخيول متقاربة في سباق كأس الوثبة للتكافؤ تصنيف صفر إلى 55، أبرزها المهرة «ديليكيتس» للمالك والمدرب جيمس أوين وقيادة الفارسة تيجان بادجت، التي سبق وأن قادتها للفوز بمضمار لنجفيلد الرملي، الذي يناسبها بدرجة كبيرة.

ويطارد اللقب «كولجاني» لرافلس بارتنرشب، بإشراف بيتر همرسلاي، وقيادة شارلي برايس، الذي حل ثانياً بفارق 2.5 طول خلف «ديليكيتس» في مسافة 1200 متر بمضمار لنجفيلد، ولكن زيادة المسافة اليوم ربما تلعب في صالحه.

المنافسة الثالثة هي المهرة «زيزانيا دو مازيت» ذات التوليد الفرنسي، البالغة من العمر ثلاث سنوات، وتعود ملكيتها لتوكوود بلود ستوك، ويدربها جيمس أوين، ويقودها اليوم لويس ساندرس.

ويتضمن المهرجان سباقات جوهرة تاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكأس زايد، وكأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وكأس الوثبة «ستاليونز»، والملتقى العالمي لسباقات الخيول العربية الأصيلة.

وانطلقت أولى سباقات المهرجان في يناير الماضي، حيث تمت إضافة سباقات جديدة هذا الموسم 2024، ويشهد تنظيم حوالي 150 سباقاً محلياً ودولياً حول العالم، متضمنة سباقات من الفئات المصنفة للفئة الأولى، والفئة الثانية، والثالثة.