بني ياس يبحث عن وديتين استعداداً لانطلاقة الموسم

مصطفى الديب (أبوظبي)

عادت بعثة فريق الكرة بنادي بني ياس إلى العاصمة أبوظبي قادمة من صربيا، وذلك بعد انتهاء المعسكر الخارجي للفريق استعداداً للموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق المرحلة الثانية والأخيرة في الاستعدادات للموسم بعد نهاية الراحة التي منحها الجهاز الفني لللاعبين لمدة يومين قبل العودة إلى التدريبات.

ومن المنتظر أن يخوض بني ياس مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة، ويقوم الجهازان الفني والإداري بالتجهيز لهما، ليكونا أفضل ختام لتحضيرات انطلاقة الموسم.

وكان الفريق قد خاض خمس مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي، حيث فاز في أولى تجاربه على تاكوفو الصربي برباعية نظيفة، وتعادل سلبياً في الودية الثانية مع فريق سلوبودا أوزيتشي، وعاد وكرر الفوز برباعية في الودية الثالثة أمام فريق يدينستوف، التي شهدت تسجيل نياكاتي هدفين، والأرجنتيني خوان باوزا «بيبي»، الذي وضع بصمته الأولى مع «السماوي» عقب انضمامه للفريق قادماً من كرايوفا الروماني.

فيما تعادل مع كارميوتيسا بهدف لكل فريق وأخيراً فاز السماوي على بارتيزان الصربي 2-1 في الودية الخامسة والأخيرة التي خاضها الفريق بمعسكر صربيا.

وحقق المعسكر الخارجي الأهداف المرجوة منه، بتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، وشهد المعسكر تألقاً لافتاً لمهاجم الفريق يوسف نياكاتيه، الذي سجل بكثرة في المواجهات الودية، كما شهدت المباريات الودية ظهوراً جيداً للجناح الصربي لازار ماركوفيتش لاعب ليفربول السابق، الذي تعاقد معه «السماوي» هذا الموسم.