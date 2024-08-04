الإثنين 5 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بني ياس يبحث عن وديتين استعداداً لانطلاقة الموسم

بني ياس يبحث عن وديتين استعداداً لانطلاقة الموسم
4 أغسطس 2024 14:07

مصطفى الديب (أبوظبي)
عادت بعثة فريق الكرة بنادي بني ياس إلى العاصمة أبوظبي قادمة من صربيا، وذلك بعد انتهاء المعسكر الخارجي للفريق استعداداً للموسم الجديد.
ومن المقرر أن يبدأ الفريق المرحلة الثانية والأخيرة في الاستعدادات للموسم بعد نهاية الراحة التي منحها الجهاز الفني لللاعبين لمدة يومين قبل العودة إلى التدريبات.
ومن المنتظر أن يخوض بني ياس مباراتين وديتين خلال الأيام المقبلة، ويقوم الجهازان الفني والإداري بالتجهيز لهما، ليكونا أفضل ختام لتحضيرات انطلاقة الموسم.
وكان الفريق قد خاض خمس مباريات ودية خلال المعسكر الخارجي، حيث فاز في أولى تجاربه على تاكوفو الصربي برباعية نظيفة، وتعادل سلبياً في الودية الثانية مع فريق سلوبودا أوزيتشي، وعاد وكرر الفوز برباعية في الودية الثالثة أمام فريق يدينستوف، التي شهدت تسجيل نياكاتي هدفين، والأرجنتيني خوان باوزا «بيبي»، الذي وضع بصمته الأولى مع «السماوي» عقب انضمامه للفريق قادماً من كرايوفا الروماني.
فيما تعادل مع كارميوتيسا بهدف لكل فريق وأخيراً فاز السماوي على بارتيزان الصربي 2-1 في الودية الخامسة والأخيرة التي خاضها الفريق بمعسكر صربيا.
وحقق المعسكر الخارجي الأهداف المرجوة منه، بتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً، وشهد المعسكر تألقاً لافتاً لمهاجم الفريق يوسف نياكاتيه، الذي سجل بكثرة في المواجهات الودية، كما شهدت المباريات الودية ظهوراً جيداً للجناح الصربي لازار ماركوفيتش لاعب ليفربول السابق، الذي تعاقد معه «السماوي» هذا الموسم.

أخبار ذات صلة
اتحاد جدة يتعاقد مع «الحارس العملاق»
كوامي: الانضمام إلى العين «نقطة التحول» في مسيرتي
بني ياس
صربيا
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" توجه نداء إلى مواطني الإمارات في بريطانيا
اليوم 20:38
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
الرياضة
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
اليوم 20:34
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
الرياضة
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
اليوم 20:22
تيتموس تقاطع «الأحواض» قبل أولمبياد 2028»!
الرياضة
تيتموس تقاطع «الأحواض» قبل أولمبياد 2028»!
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©