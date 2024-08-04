ساني يغيب عن بداية «البوندسليجا»



سول (د ب أ)



قال ماكس إيبرل، المدير الرياضي لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن ليروي ساني، جناح الفريق، يغيب عن بداية الموسم الجديد، عقب إجرائه لجراحة في الفخذ، ولكنه أشار إلى أن هاري كين ينبغي أن يكون جاهزاً، بعدما مدد أجازته عقب الحزن الذي ألم به بعد بطولة أمم أوروبا «يورو 2024».

ومن الممكن أن يبدأ كين، الذي ظهر غير جاهز بسبب مشاكل في الظهر في «اليورو» التي شهدت خسارة إنجلترا أمام إسبانيا في المباراة النهائية، مباراة الدور الأول لكأس ألمانيا أمام أولم المقرر إقامتها يوم 16 أغسطس.

ولكن سيحتاج ساني لوقت أطول، وقال إيبرل للصحفيين قبل عودة الفريق لألمانيا، بعد انتهاء رحلته في كوريا الجنوبية: ليروي سيواصل التأهيل لفترة، ويجب أن يصبح جاهزاً بنسبة مئة بالمئة، بعد إصابته في الفخذ، والتي تحملها طوال الموسم الماضي، وفي بطولة أمم أوروبا، وبعد الجراحة التي خضع لها، نرى مدى تطوره بشكل أسبوعي.

وقلل إيبرل من مخاوف تعرض كين «31 عاماً»، هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 36 هدفاً، لإصابة طويلة الأمد في ظهره.

وقال إيبرل: لا أعتقد أن الإصابات درامية إلى هذا الحد، وحزن هاري لخسارة نهائي بطولة أمم أوروبا أثقل من كل شيء، كان من الجيد أن يحصل على راحة مع عائلته بعد موسم طويل، لم يكن سهلاً.

وأضاف: هاري لاعب محترف يعلم المطلوب منه، يلعب في هذا المستوى لمدة 12 أو 13 عاماً، ويعرف تماماً ما يجب أن يبحث عنه، سنمنحه أكبر دعم ممكن، حتى يتمكن، في أفضل السيناريوهات، من تسجيل نفس عدد الأهداف التي سجلها في الموسم الماضي.