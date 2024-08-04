مارين تغادر باريس بـ«الانهيار مرتين»!

باريس (رويترز)

انتهت مسيرة لاعبة الريشة الطائرة، الإسبانية كارولينا مارين في أولمبياد باريس الصيفي، بصورة مؤلمة، عندما اضطرت بسبب ما يبدو أنها إصابة خطيرة في الركبة للانسحاب من مباراتها في نصف النهائي أمام الصينية هي بينجياو.

وكانت مارين الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، متقدمة 21-14 و10-8، وكانت تقترب على ما يبدو من التأهل لمباراة الذهب عند انهيارها.

واندفع الحكام وأعضاء الطواقم الطبية لمساعدتها، بينما حاولت هي الاستمرار، بعد وضع ضمادة كبيرة على الركبة، لكنها انهارت ثانية باكية، بعد دقائق فقط، وبدت عليها علامات الإحباط. وظلت على الأرض لبضع دقائق قبل النهوض ومعانقة منافستها، وخرجت باكية من الملعب، ورفضت الجلوس على كرسي متحرك.

وكانت مارين أصيبت بتمزق في أربطة الركبة اليمني، قبل أولمبياد طوكيو، واضطرت لعدم الدفاع عن اللقب نتيجة لذلك. ولم يقدم مسؤولو الاتحاد على الفور أي تفاصيل عن طبيعة الإصابة.