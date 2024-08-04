الإثنين 5 أغسطس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مارين تغادر باريس بـ«الانهيار مرتين»!

مارين تغادر باريس بـ«الانهيار مرتين»!
4 أغسطس 2024 14:50

باريس (رويترز)

انتهت مسيرة لاعبة الريشة الطائرة، الإسبانية كارولينا مارين في أولمبياد باريس الصيفي، بصورة مؤلمة، عندما اضطرت بسبب ما يبدو أنها إصابة خطيرة في الركبة للانسحاب من مباراتها في نصف النهائي أمام الصينية هي بينجياو.

وكانت مارين الفائزة بالذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، متقدمة 21-14 و10-8، وكانت تقترب على ما يبدو من التأهل لمباراة الذهب عند انهيارها.

أخبار ذات صلة
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
تيتموس تقاطع «الأحواض» قبل أولمبياد 2028»!
دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»
تابع التغطية كاملة

واندفع الحكام وأعضاء الطواقم الطبية لمساعدتها، بينما حاولت هي الاستمرار، بعد وضع ضمادة كبيرة على الركبة، لكنها انهارت ثانية باكية، بعد دقائق فقط، وبدت عليها علامات الإحباط. وظلت على الأرض لبضع دقائق قبل النهوض ومعانقة منافستها، وخرجت باكية من الملعب، ورفضت الجلوس على كرسي متحرك.

وكانت مارين أصيبت بتمزق في أربطة الركبة اليمني، قبل أولمبياد طوكيو، واضطرت لعدم الدفاع عن اللقب نتيجة لذلك. ولم يقدم مسؤولو الاتحاد على الفور أي تفاصيل عن طبيعة الإصابة.

إسبانيا
الريشة الطائرة
باريس
أولمبياد باريس 2024
آخر الأخبار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
علوم الدار
"برجيل" تضع معايير جديدة لرعاية العظام عبر مراكزها المعتمدة من دائرة الصحة بأبوظبي
29 يوليو 2024
شعار وزارة الخارجية
علوم الدار
"الخارجية" توجه نداء إلى مواطني الإمارات في بريطانيا
اليوم 20:38
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
الرياضة
بطل ألمانيا ينهي مسيرته الدولية
اليوم 20:34
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
الرياضة
بريمر ويوفنتوس.. «عقد طويل»
اليوم 20:22
تيتموس تقاطع «الأحواض» قبل أولمبياد 2028»!
الرياضة
تيتموس تقاطع «الأحواض» قبل أولمبياد 2028»!
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©