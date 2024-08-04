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الرياضة

مصر في وصافة «يد الأولمبياد»

مصر في وصافة «يد الأولمبياد»
4 أغسطس 2024 14:56

باريس (د ب أ)

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فاز المنتخب المصري على نظيره الأرجنتيني 35-27، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بمسابقة كرة اليد بأولمبياد باريس 2024.
وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول متأخراً في النتيجة بفارق هدف 14-15، ولكنه استطاع قلب الأمور في الشوط الثاني، وأنهاه متقدماً بفارق ثمانية أهداف 20-12.
ورفع المنتخب المصري رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، علماً بأنه كان تأهل لدور الثمانية قبل هذه الجولة، فيما ظل المنتخب الأرجنتيني بلا رصيد في قاع الترتيب ليودع البطولة.
وفي منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الأولى، فاز المنتخب السويدي على نظيره الياباني 40-27، وأنهى المنتخب السويدي الشوط الأول، متقدماً بفارق سبعة أهداف بنتيجة 16- 9، وفي الشوط الثاني، تمكن المنتخب السويدي من إنهائه بفارق ستة أهداف بنتيجة 24-18.
ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى ست نقاط، وكان ضمن تأهله إلى دور الثمانية، في حين ظل المنتخب الياباني بلا رصيد، وودع البطولة قبل هذه الجولة. 

 

مصر
الأرجنتين
السويد
اليابان
كرة اليد
باريس
أولمبياد باريس 2024
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