بارك يونج: جمهور العين يصنع الفارق دائماً

معتز الشامي (أبوظبي)

قال «الدولي» الكوري الجنوبي بارك يونج- وو، لاعب العين: قبل انضمامي للفريق، تلقيت العديد من المكالمات لتهنئتي بعرض النادي في المقام الأول، الأمر الذي أسعدني كثيراً وأشعرني بأنني متجه نحو الطريق الصحيح، ومن ضمنهم زملائي بالمنتخب الكوري، وأول من اتصل بي لاعب نادي العين السابق لي هو، ومن بعده لي ميونج، وأكدا لي بأنني محظوظ بالانضمام إلى العين الذي يُعد أحد أكبر الأندية على مستوى الدولة وأحد أكبر أندية القارة الصفراء، كما أكدا على حقيقة عشتها هنا، وهي أن روح العائلة والتعامل الراقي والاحترافي هو السائد داخل أروقة النادي، وأسديا لي النصح بعدم التردد أو التفكير في العرض.

وأضاف: بعد قدومي إلى العين، سألني اللاعب سون هيونج مين عن مدينة العين والطقس وجميع زملائي بالمنتخب كان لديهم فضول كبير في التعرف على الكثير عن العين النادي والمدينة.

وعن أفضل مباراة لعبها الموسم الماضي، قال: في اعتقادي أن أقوى وأصعب مباراة في نفس الوقت خضتها كانت أمام الهلال في ذهاب نصف النهائي باستاد هزاع بن زايد، رغم فوزنا بأربعة أهداف، فجمهور العين وقتها صنع الفارق، وواجهنا ضغطاً في بعض الأوقات من المنافس على الأرض، في العادة معدل لمس الكرة عندي خلال المباراة من 45 إلى 50 مرة على أقل تقدير، ولكن في تلك المباراة لمست الكرة 20 مرة فقط، وفي تلك المباراة كنت أكثر تركيزاً على الجانب الدفاعي.

وتابع: توجت بلقب دوري الأبطال مرتين، ولكن في الأولى التحقت بالعسكرية عندما كنت لاعباً لفريق نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، غير أن الإنجاز الأخير مع العين له مذاق خاص، خصوصاً أنني أعرف العين من قبل أن أنضم إليه كأحد أفضل أندية آسيا، إذ لعب النهائي في 2016 أمام شونبوك الكوري، فطموحي كان يتمثل في الاحتراف خارج كوريا الجنوبية، وأن أحقق إنجازات تحسب للنادي ولي ولوطني أيضاً، كما أنني عشت كل لحظات هذا الإنجاز منذ البداية وحتى ليلة التتويج باللقب.