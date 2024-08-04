وفود «عالمية» الفنون القتالية المختلطة تبدأ الوصول إلى أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة عن بدء وصول الوفود الدولية، المشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، والتي تقام في مبادلة أرينا بأبوظبي في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

تنظم البطولة من قبل الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة ويستضيفها اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، حيث ستشهد البطولة عروضاً مميزة ومنافسات قوية بمشاركة أكثر من 800 لاعب ولاعبة من أكثر من 45 دولة.

وقال محمد بن دلموج الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة: «يسرنا الترحيب بنخبة نجوم الفنون القتالية المختلطة الواعدين من مختلف أنحاء العالم في العاصمة أبوظبي، والتي شكّلت نموذجاً يحتذى به على صعيد استضافة أكبر البطولات الرياضية العالمية، حيث تتميز ببنيتها التحتية المتطورة وخبرتها التنظيمية عالمية المستوى وجمهورها العاشق للرياضة ومنشآتها الثقافية والسياحية المتنوعة، ما يشكل تجربة متكاملة تلبي تطلعات اللاعبين والجمهور على حد سواء».

ومن جانبه أكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، الجاهزية التامة لاستقبال الوفود وانطلاق البطولة، وقال: «نركز على تقديم بطولة فريدة تحقق نجاحاً يتخطى البطولات السابقة، كما عملنا على مضاعفة جهودنا لتطوير الجوانب اللوجستية والتنظيمية لاستيعاب الزيادة اللافتة في أعداد المشاركين، الأمر الذي نشهده كل عام ما يعكس مكانة العاصمة أبوظبي كوجهة رائدة لاستضافة وتنظيم البطولات العالمية، ويعزز مكانتها كعاصمة للرياضات القتالية في العالم».

وأضاف الزعابي: «أكملنا جميع الاستعدادات والتحضيرات لانطلاق فعاليات البطولة واستقبال الوفود المشاركة، بما يشمل الجوانب اللوجستية وتوفير وسائل النقل للاعبين والطواقم الفنية والإدارية للمنتخبات المشاركة، فضلاً عن التأكد من جاهزية الكوادر الطبية والفرق التطوعية التي ستؤدي دوراً مهماً طوال أيام الفعالية، بما يضمن الخروج ببطولة مميزة وفق أعلى المعايير العالمية».

وقال أنطون بلانك، أحد أعضاء الوفد الأوكراني: «يضم منتخبنا المشارك في البطولة 83 رياضياً و37 مدرباً، ما يجعلنا أصحاب المشاركة الأكبر عدداً، وقد جئنا إلى هذه البطولة مستعدين جيداً لخوض النزالات والتفوق في مختلف الفئات والأوزان، حيث نطمح للفوز مرة أخرى وتحقيق إنجاز مميز والدفاع عن اللقب للعام الرابع على التوالي».

بدوره، قال حسين عيّاد، مدرب منتخب البحرين: «المشاركة في بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين خطوة مهمة لمنتخبنا، حيث نتوقع خوض منافسات قوية، ويضم منتخبنا 10 رياضيين و3 مدربين ونعتزم الفوز بعدد كبير من الميداليات».

وأضاف: «توفر هذه البطولة منصة رائدة للاعبينا لاختبار مهاراتهم في مواجهة الأفضل في العالم، نتوقع من كل رياضي أن يقدم أفضل ما لديه، وأن يتعلم من تجاربه، وأن ينمو على الصعيدين الشخصي والاحترافي، ونأمل أن تكون هذه البطولة خطوة ترسم ملامح نجاحهم المستقبلي ومسيرتهم الاحترافية».

كما حرص الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة على تنظيم جلسة تعريفية حول الرياضة النظيفة، بهدف اطلاع الرياضيين وكوادر الدعم في البطولة على قواعد مكافحة المنشطات، والتي تعد أمراً محورياً لفهم حقوقهم وواجباتهم.

وتقام هذه الجلسة بالتعاون مع وكالة اختبار المنشطات الدولية (ITA)، وتتيح للحضور تعلم القواعد التي تحمي الرياضيين وتدعمهم في مسيرتهم الرياضية، وتضمن مستقبلاً مشرقاً لرياضة الفنون القتالية المختلطة.

وتنعقد الجلسة في الساعة الواحدة والنصف ظهر غدٍ الثلاثاء في فندق ميلينيوم الروضة، وتشهد حضور فلورنس شيلينج، وهي رياضية متميزة شاركت في الألعاب الأولمبية، لتقدم تجاربها وخبراتها للاعبين.