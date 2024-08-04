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الرياضة

«ليو» يحتفظ بذهبية «جهاز الحلق»

«ليو» يحتفظ بذهبية «جهاز الحلق»
4 أغسطس 2024 19:06

 
باريس (أ ف ب)

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احتفظ الصيني يانج ليو بذهبية مسابقة جهاز الحلق في الجمباز الأحد في أولمبياد باريس 2024، رافعاً رصيده الأولمبي الإجمالي إلى أربع ميداليات.
وجمع ابن الـ29 عاماً 15.300 نقطة، وتقدم على مواطنه جينغيوان زو الذي نال الفضية (15.233)، فيما ذهبت البرونزية إلى اليوناني إيليفثيريوس بيترونياس (15.100) الذي نال الميدالية ذاتها قبل ثلاثة أعوام في طوكيو.
وبحلول سمير أيت سعيد في المركز الرابع (15.000 نقطة)، فقدت فرنسا المضيفة أي أمل لها بإحراز ميدالية في الجمباز خلال النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الصيفية.
ومن جهتها، حصلت الصين على ذهبيتها الأولى في الجمباز في هذه النسخة، فيما رفع ليو شخصياً رصيده الإجمالي إلى أربع ميداليات، بينها واحدة في باريس إلى جانب ذهبية الأحد، وكانت فضية في المسابقة الكاملة للفرق التي نال برونزيتها في ريو 2016.

الصين
الجمباز
باريس
أولمبياد باريس 2024
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